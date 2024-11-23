Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf - Son Dakika
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Politika

Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu ihalesinde 575 milyon avrodan 187 milyon avroya düşerek önemli bir tasarruf sağladıklarını açıkladı.

23.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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ABB Başkanı Yavaş'tan Mamak Metrosu açıklaması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattının ihalesinde tasarruf yapıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dikimevi - Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu. 575 milyon avroluk ihaleyi 187 milyon avroya düşürdüklerini açıkladı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi - Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor."

Mansur Yavaş\'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf - Son Dakika
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