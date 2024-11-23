Mansur Yavaş\'tan Mamak Metrosu İhalesinde Büyük Tasarruf

Politika

Bu akşam maçı vardı! Hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı

Özel\'den TBMM\'deki arbede için çok konuşulacak yorum

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi

ABB Başkanı Yavaş'tan Mamak Metrosu açıklaması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattının ihalesinde tasarruf yapıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dikimevi - Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu. 575 milyon avroluk ihaleyi 187 milyon avroya düşürdüklerini açıkladı.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi - Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor."