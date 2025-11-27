Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e Suç Duyurusu - Son Dakika
Politika

Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e Suç Duyurusu

27.11.2025 15:38
Melih Gökçek ve Osman Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu'yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Mansur Yavaş suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun, Gökçeklerin Yavaş aleyhine müfettişlerle ve Teftiş Kurulu'yla görüşüp "kulis yaptıkları" iddialarının ardından yapıldığı öğrenildi.

İddiaya göre Melih Gökçek ve Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında müfettişlerle temas kurarak Yavaş aleyhine yönlendirmelerde bulundu. Bu bilgilerin gündeme gelmesi üzerine Yavaş'ın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

"BELEDİYENİN KUSURU YOK" RAPORU GERİ GÖNDERİLDİ

ANKAPARK sürecine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi hakkında "korumada gerekli özen gösterilmedi" iddiasıyla müfettiş görevlendirilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan Nisan ayı raporunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir kusurunun bulunmadığı tespit edildi. Ancak İçişleri Bakanlığı, bu raporu yeterli bulmayarak dosyayı yeniden müfettişlere göndermiş ve yeniden inceleme talimatı vermişti.

"TEFTİŞ KURULU ÜZERİNDE BASKI İHTİMALİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, ANKAPARK dosyasında önceki yönetimle ilgili yıllardır yapılan başvurulara rağmen sorumlular hakkında işlem yapılmadığını hatırlatarak, belediye hakkındaki yeni inceleme kararının dikkat çekici olduğunu belirtti. Kaynaklar şu değerlendirmeyi paylaştı: "Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. ANKAPARK dahil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor."

Kaynak: ANKA

Politika, Hukuk, Son Dakika

SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e Suç Duyurusu
