Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ankara\'da Bir Araya Geldi

Politika

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP'li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık" dedi.