FİLİPİNLER Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tüm bakanların istifalarını sunmalarını istedi.
Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın tüm bakanların istifalarını sunmalarını istediğini duyurdu. Açıklamada, bu kararın, 'Başkan'a her bir bakanlığın performansını değerlendirme ve yönetimin önceliklerine uygun olarak kimin görevine devam edeceğini belirleme alanı sağlamak' amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Son Dakika › Politika › Marcos'tan Bakanlara İstifa Talebi - Son Dakika
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