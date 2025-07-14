Mardin'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı - Son Dakika
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Politika

Mardin'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Mardin\'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
14.07.2025 12:34
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Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlası'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri münasebetiyle Selen Kışlası'ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Mardin Valiliğince Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler dahilinde Selen Kışlası Şehitliği'nde anma töreni yapıldı. Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası ile şehitlikte bulunan şehidin mezarı ziyaret edildi. Burada da şehidin mezarına karanfiller bırakılarak dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, "Bu tarihi çocuklarımıza, torunlarımıza kahramanlık örneği olarak anlatacağız. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatandaşı Türk halkının milli iradesi ile darbe engellendi. Allah'ın izniyle biz bunu unutmayacağız ve unutturmayacağız. Her zaman böyle çocuklarımıza tarihi kahramanlık olarak anlatacağız. Şehitlerimize şükranla minnetle yad ediyoruz. Bugün onları ziyaret ettik. Hiçbir zaman onları unutmayacağız. Onlar her zaman bizim kalbimizde ve dualarımızda. Onların sayesinde bayrağımız dalgalanıyor onların sayesinde nefes alabiliyoruz. Hepsinin mekanı cennet olsun. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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