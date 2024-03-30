Mardin'de 34 Yıl Önce Gelin Gelen Yasemin Düzce, Tek Muhtar Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mardin'de 34 Yıl Önce Gelin Gelen Yasemin Düzce, Tek Muhtar Adayı Oldu

Mardin\'de 34 Yıl Önce Gelin Gelen Yasemin Düzce, Tek Muhtar Adayı Oldu

Mardin'e 34 yıl önce gelin gelen ve muhtar seçilen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nin yeniden tek muhtar adayı oldu.

30.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'e 34 yıl önce gelin gelen ve muhtar seçilen Yasemin Düzce, 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nin yeniden tek muhtar adayı oldu.

Çukuryurt Mahallesi'nde ikinci dönem muhtarlığına hazırlanan Yasemin Düzce, 1990 yılında Aydın'dan buraya gelin geldiğini söyledi. Düzce, "İlk amacım köydeki kız çocuklarını okutmaktı. Bir okuma yazma kursu açtım. O zamanlar terör sorunu yüzünden başladığımız işimiz yarım kaldı. Bu köy için elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Emekli olunca eşim ile birlikte köye yerleşme kararı aldık. O zamanlar köy halkının istemesi ile adaylığımı koydum ve bundan 5 sene önce bu köye muhtar olarak seçildim. Bütün köy halkı çok sevindi çok memnun kaldılar. İkinci dönem için de tekrardan köy halkının istemesi ile muhtar adaylığımı koydum" ifadelerini kullandı.

Gümrük memurluğu görevinden emekli olduktan sonra köye yerleşen ve geçen dönem muhtarlık yapan 1 kız annesi Yasemin Düzce, muhtarlık yaptığı süre içende köyde birçok eksikliği giderdiğini dile getirdi. Düzce, "Belediyenin destekleri ile okulumuzun bahçesine parke yaptık. Basketbol ve voleybol sahaları kurduk. Köyümüzün birçok noktasına parke döşedik. Çevre köylerin hiçbirinde internet yokken bizim köyümüze internet getirdik. Sıfırdan camimizi inşa ettik köy halkımızla birlikte. Alt tarafını taziye evi yaptık. Taziye evimizde sedir yok. Sedir getirmek için uğraşıyoruz. Köyümüzün en büyük sıkıntılarından biri de içme suyu, bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sokak aydınlatmalarımızı yeniledik. Daha yapmak istediğimiz birçok şey var bunun için de hem sabır hem de maddiyat gerekiyor. Elimizden geleni tekrardan yapacağız" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Artuklu, Mardin, Düzce, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mardin'de 34 Yıl Önce Gelin Gelen Yasemin Düzce, Tek Muhtar Adayı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:20 Görüntü Bursa’dan Tesla marka elektrikli otomobil alev topuna döndü Görüntü Bursa'dan! Tesla marka elektrikli otomobil alev topuna döndü
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:41 Malezya’da Allah yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da Allah yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı’na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na katıldı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 15:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de 34 Yıl Önce Gelin Gelen Yasemin Düzce, Tek Muhtar Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement