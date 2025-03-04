Mardin'de Tarihi Taşınmazların Tahliye Süreci Hakkında Mahkeme Kararı - Son Dakika
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Politika

Mardin'de Tarihi Taşınmazların Tahliye Süreci Hakkında Mahkeme Kararı

Mardin\'de Tarihi Taşınmazların Tahliye Süreci Hakkında Mahkeme Kararı

Mardin'deki tarihi taşınmazların tahliyesi için Artuklu Belediyesinin aldığı karar üzerine, şirket yöneticileri yürütmeyi durdurma talebiyle mahkemeye başvurdu. Mardin 2. İdare Mahkemesi, tahliye işleminin yürütmesini durdurdu. Tahsis ve tahliye süreci kamu yararı açısından tartışmalara neden oldu.

04.03.2025 14:42  Güncelleme: 14:48
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Mardin'de 2008 yılında bir vakfa tahsis edilen, 2010 yılında ise restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında özel bir şirkete devredilen tarihi taşınmazlarla ilgili hukuki süreç devam ediyor. DEM Partili Artuklu Belediyesinin tahliye kararı aldığı taşınmazlar için, tahsisi alan şirket yöneticileri Mardin 2. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, taşınmazların tahliyesine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, dönemin Mardin Belediyesine ait olan bazı iş yerleri meclis kararıyla bir vakfa devredildi. Daha sonra vakıf yönetim kurulu ve belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, taşınmazların restorasyonu ve üzerindeki betonun temizlenmesi için 2010 yılında özel bir şirkete tahsis edildi.

Ancak, Artuklu Belediye Meclis Başkanlığının 07 Ağustos 2024 tarihli kararıyla, belediye taşınmazın tahliye edilmesine hükmetti. 14 Şubat 2025 tarihinde belediye ekipleri tarafından iş yerlerinin tahliyesi gerçekleştirilerek "Artuklu Belediyesi Hizmet Binası" tabelası asıldı. Şirket yöneticileri, tahliyenin haksız olduğunu savunarak Mardin 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvurdu. Mahkeme, tahliye işleminin etkisi tükenebilecek nitelikte olması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DEM Partili Artuklu Belediyesi, 14 Şubat 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tahsis kararını "özel şirketlerin rant kapısı" olarak nitelendirmişti. Belediye, önceki yönetimler döneminde yapılan bu tahsisin kamu yararına uygun olmadığını savunarak, taşınmazın tekrar belediye bünyesine katılması gerektiğini belirtti. Ancak, belediyenin bu açıklaması şirket yöneticileri ve bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Şirket yetkilileri, tahsisin süresiz olduğunu ve Artuklu Belediyesi tarafından şuanda yapılan işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, belediyenin kendilerini mağdur ettiğini dile getirdi. Ayrıca, tahliye sırasında iş yerlerinde bulunan eşyaların zarar gördüğünü ve ticari itibarlarının zedelendiğini belirten şirket yetkilileri, belediyeyi hukuksuz işlem yapmakla suçladı.

Mardin 2. İdare Mahkemesi, davalı idarenin savunması alındıktan sonra yeni bir karar verecek. Mahkemenin nihai kararı, taşınmazların geleceğini belirleyecek. Eğer mahkeme, tahliye kararını hukuka aykırı bulursa, taşınmazlar tekrar şirketin kullanımına bırakılabilir. Aksi takdirde, belediyenin tahliye işlemleri geçerli olacak. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mardin'de Tarihi Taşınmazların Tahliye Süreci Hakkında Mahkeme Kararı - Son Dakika

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