Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur İlçesinde Temaslarda Bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, beraberindekilerle Savur ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Vali Akkoyun, ilk olarak Savur Hükümet Konağı'nda Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Savur Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Akkoyun, ardından Savur Belediye Başkanlığına geçerek Başkan Engin Uğur Hamidi ile görüştü. Hamidi, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler hakkında Vali Akkoyun'a bilgiler verdi.

Vali Akkoyun, Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve beraberindekiler ardından esnafı ziyaret ederek hasbihal etti. Akkoyun, esnafa bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretleri kapsamında Savur Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Akkoyun, polislerle bir araya gelerek Emniyet Amiri Samet Arslan'dan asayiş ve güvenlik konularında bilgiler aldı.

Akkoyun, son olarak ilçede üretim yapan Ev-Kon Tekstil Fabrikasına ziyarette bulundu. Tekstil Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, yaptıkları çalışmalar hakkında Akkoyun'a bilgi verdi.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Üsteğmen Süleyman Ermiş, İlçe Emniyet Amiri Samet Arslan ve AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel de hazır bulundu. - MARDİN