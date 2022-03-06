Mariupol'de çatışmalar nedeniyle tahliyeler yeniden durdu - Son Dakika

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için bazı kentlerde uygulanan ateşkese uyulmayınca sivillerin tahliyesi yeniden durdu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11'inci gününde de saldırılar devam ediyor. Her iki ülke tarafından sivillerin tahliyelerine dönük yapılan anlaşma doğrultusunda dün bazı siviller kentlerden tahliye edildi. Fakat tahliyeler sırasında çatışmalar devam edince bazı kentlerde tahliyeler durdu. Tahliyelerin ikinci gününde yerel saatle 10.00-21.00 arasında yapılması planlanan tahliyelerde aksamalar olduğu duyuruldu. Mariupol Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahliyeleri durdurulduğu ifade edilerek, "Yerel sakinlerin bulunduğu tahliye otobüsleri bugün kentten ayrılamadı. Çünkü Ruslar yeniden toplanmaya ve şehri bombalamaya başladı. Bu gibi durumlarda insanları tahliye etmek oldukça risklidir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Zaporijna'daki sivilleri taşıyan konvoyun da Mariupol'e ulaşamadığı ve buradaki tahliyelerde de sorunlar yaşandığı belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden tahliye açıklaması

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada ise, "Mariupol'da insanlar çaresizce terör içinde yaşıyorlar. Bugünkü tahmini 200 bin kişiyi tahliye etme girişimi başarısız oldu. Başarısız girişimler, çatışmanın tarafları arasında ayrıntılı ve işleyen bir anlaşmanın olmadığını gösteriyor. Taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasının veya uygulanmasının garantörü değiliz ve olamayız. Tarafsız bir insani yardım aracı olarak, sivillerin güvenli geçişi konusunda taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırıyoruz. Sivillerin güvenliğe ihtiyacı var" denildi.

Mariupol'deki ve Ukrayna'nın diğer kesimlerindeki insanlar çaresiz durumda olduğunu dikkat çeken ICIRC, sivillerin hedef olmadıklarını vurgulayarak, sivillerin suya, yiyeceğe ve barınağa ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. ICRC ayrıca, "Onlara yardım getirebilmek için güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" dedi. - KİEV