Marmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer, AK Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Marmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer, AK Parti’ye katıldı

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Marmara Adalar Belediye Başkanı Dinçer, AK Parti’ye katıldı
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Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, AK Parti 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katıldı.

Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, AK Parti 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye katıldı. Dinçer'in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı, yeni katılımlara sahne oldu. Aralarında Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer'in de bulunduğu 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu katılımla birlikte Balıkesir'de AK Parti yönetimindeki ilçe belediyesi sayısı 5'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, geçişin il ve ilçe için hayırlı olmasını diledi.

Farklı partilerden 8 başkan daha katıldı

Öte yandan törende Dinçer ile birlikte; CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den seçilen 8 isim daha AK Parti saflarına katıldı. Tekirdağ Çerkezköy, İzmir Çiğli, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş Türkoğlu, Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar belediye başkanlarının rozetleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA
Balıkesir MarmaraAydın DinçerAK PartiPolitikaMarmaraAdalarSon Dakika

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