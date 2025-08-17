Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı

17.08.2025 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri andı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında felakette yaşamını yitirenleri andı.

Destici, yayımladığı mesajda 26 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Marmara Depremi'nde kamu kurumlarının tespitlerine göre 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 bin 901 kişinin yaralandığını ve 505 kişinin sakat kaldığını anımsatan Destici, 200 binin üzerinde binanın yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Destici, depremin ardından güç şartların altından milletçe başarıyla kalkarak yaraların sarıldığını ve el ele verildiğinde nelerin başarılabileceğinin bir kez daha görüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak geride bıraktığımız sürede ve sonrasında da büyük felaketler yaşamamıza rağmen çok fazla eksiğimiz bulunduğunu ve katetmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu kabul etmek durumundayız. Yeni yapılarda afet güvenliğini en üst düzeyde denetlemeli, daha önce yapılmış olan depreme dayanıksız binaları bir an önce afet güvenliğine ve şehircilik kurallarına uygun şekilde yeniden inşa etmeliyiz.

Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, ailelerinin ve yakınlarının bugüne dek dinmeyen acılarını içtenlikle paylaştığımı belirtmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Doğal Afet, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

13:41
İsrail’den katliam hazırlığı Gazze’yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
İsrail'den katliam hazırlığı! Gazze'yi işgal planını onaylamak için toplanacaklar
15:24
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 16:09:27. #7.12#
SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.