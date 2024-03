Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Gece Çalışan Vatandaşları Ziyaret Etti

Politika

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dün gece Marmaris'te mesai yapan görevlileri ziyaret eden Yazıcı, "Başkanlığımız döneminde ilçemizde gece çalışan ve ekmeğinin peşinde olan her vatandaşımızın sık sık yanında olacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine günler kala adayların seçmen ile temasları ve projelerini anlatmaları devam ediyor. Bu süreçte gece gündüz vatandaş ile sık sık bir araya gelen Başkan adayı Serkan Yazıcı, gün içinde ve akşamları ilçenin farklı noktalarında gece, gündüz çalışan meslek grupları ile bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Gece açık olan fırınları, benzin istasyonlarını, hastaneleri, karakolu ve taksi duraklarını gezerek herkesin gönlünü kazanan Yazıcı 'Gecesiyle, gündüzüyle; Sen, Ben, Biz' diyerek Marmaris'in her saat yaşayan bir olmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhur ittifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Gece çalışan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Emniyet güçlerimize, acil servis görevlilerine, benzin istasyonu çalışanlarına, nöbetçi eczanelere, fırıncılarımıza, lokantalarımıza, bekçilerimize, taksici esnaflarımıza iyi çalışmalar diledik. Şehrül- Emin demek; mesuliyetindeki ilçenin 24 saatinde her vatandaşının yanında olmak, her birinin derdiyle ilgilenmek demektir. Biz de bu anlayışla sadece gündüz değil gece de çalışacağız. Başkanlığımız döneminde ilçemizde gece çalışan ve ekmeğinin peşinde olan her vatandaşımızın sık sık yanında olacağız" dedi. - MUĞLA