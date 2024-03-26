Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Mitingi İptal Ederek Öğrencilere Burs Verecek

Politika

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı 31 Mart seçimlerine günler kala düzenleyecekleri mitingi iptal ettiklerini duyururken, iptal edilen miting bütçesinin ise Marmarisli öğrenci kızlara dağıtacağını açıkladı.

31 Mart Yerel ve Mahalli İdareler Seçimleri öncesi siyasi partiler seçmenlere ulaşmak için miting düzenlerken Marmaris Cumhur ittifakı adayı Yazıcı bu hafta yapılması planlanan mitingi iptal ederek Marmaris'te ikameti olan 100 kız öğrenciye 'öncelik sultanlarımız' diyerek burs vereceğini duyurdu.

Başkan adayı Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sevgili Marmarisliler, zor, yorucu, meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici bir kampanya döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Yol arkadaşlarıma, tüm Marmarislilere ve rakip adaylara teşekkür ediyorum. Bu süreçte yüzlerce kilometre yol yaptık, binlerce Marmaris sevdalısı ile karşılaştık. Çok sıcak buluşmalar oldu. Bu şehre, bu şehrin insanlarına bir kez daha aşık oldum. Doğruya doğru eleştiren kızan da oldu; bizi görünce gözleri dolan da, ancak kimseyi ayırmadan tüm Marmaris'e bu demokratik olgunluk nedeni ile bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, artık kampanyanın son günlerindeyiz. Bir yandan da mübarek ramazan ayı, herkes biraz yoruldu. Kentimiz de klasik kampanyalardan biraz yoruldu. Biz, bu nedenle şöyle bir karar aldık. Zaten seçmenimize mesajlarımızı sosyal medya, yerel ve ulusal basın üzerinden ulaştırabiliyoruz. Sosyal medyadan paylaştığımız projelerimizle ilgili öyle yoğun bir ilgi oldu ki; bu durum ulusal kanalların bile dikkatini çekti. Bu nedenle artık klasik kampanya yaklaşımından biraz uzaklaşma kararı aldık. Kentimizi çok yormak istemiyor ayrıca ayırdığımız kaynağın da hayırlı bir işe gitmesi arzusunu taşıyoruz. Bu düşüncelerle yapmayı planladığımız mitingi iptal ediyoruz. Bu miting için ayırdığımız kaynağı ise ilçemiz dışında okuyan 100 kız öğrencimize burs olarak dağıtmak istiyoruz. Tek şartımız şu, ikameti Marmaris'te olup ilçe dışında üniversite okuyor olmak. Kadınlarımız, kız öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Güçlü bir Marmaris ancak güçlü kadınlar, iyi eğitim almış kız öğrenciler ile var olabilir. İnşallah bu karar ile küçük de olsa bir adım atmış oluruz. Marmaris'i, Marmarislileri ve Marmarisli kız öğrencileri çok seviyoruz. Erkek öğrencilerimize de güzel sürprizlerimiz olacak ancak öncelik Marmaris'in sultanlarında" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA