Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Mitingi İptal Ederek Öğrencilere Burs Verecek

Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı 31 Mart seçimlerine günler kala düzenleyecekleri mitingi iptal ettiklerini duyururken, iptal edilen miting bütçesinin ise Marmarisli öğrenci kızlara dağıtacağını açıkladı.
31 Mart Yerel ve Mahalli İdareler Seçimleri öncesi siyasi partiler seçmenlere ulaşmak için miting düzenlerken Marmaris Cumhur ittifakı adayı Yazıcı bu hafta yapılması planlanan mitingi iptal ederek Marmaris'te ikameti olan 100 kız öğrenciye 'öncelik sultanlarımız' diyerek burs vereceğini duyurdu.
Başkan adayı Yazıcı yaptığı açıklamada, "Sevgili Marmarisliler, zor, yorucu, meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici bir kampanya döneminin sonuna yaklaşıyoruz. Yol arkadaşlarıma, tüm Marmarislilere ve rakip adaylara teşekkür ediyorum. Bu süreçte yüzlerce kilometre yol yaptık, binlerce Marmaris sevdalısı ile karşılaştık. Çok sıcak buluşmalar oldu. Bu şehre, bu şehrin insanlarına bir kez daha aşık oldum. Doğruya doğru eleştiren kızan da oldu; bizi görünce gözleri dolan da, ancak kimseyi ayırmadan tüm Marmaris'e bu demokratik olgunluk nedeni ile bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Evet, artık kampanyanın son günlerindeyiz. Bir yandan da mübarek ramazan ayı, herkes biraz yoruldu. Kentimiz de klasik kampanyalardan biraz yoruldu. Biz, bu nedenle şöyle bir karar aldık. Zaten seçmenimize mesajlarımızı sosyal medya, yerel ve ulusal basın üzerinden ulaştırabiliyoruz. Sosyal medyadan paylaştığımız projelerimizle ilgili öyle yoğun bir ilgi oldu ki; bu durum ulusal kanalların bile dikkatini çekti. Bu nedenle artık klasik kampanya yaklaşımından biraz uzaklaşma kararı aldık. Kentimizi çok yormak istemiyor ayrıca ayırdığımız kaynağın da hayırlı bir işe gitmesi arzusunu taşıyoruz. Bu düşüncelerle yapmayı planladığımız mitingi iptal ediyoruz. Bu miting için ayırdığımız kaynağı ise ilçemiz dışında okuyan 100 kız öğrencimize burs olarak dağıtmak istiyoruz. Tek şartımız şu, ikameti Marmaris'te olup ilçe dışında üniversite okuyor olmak. Kadınlarımız, kız öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Güçlü bir Marmaris ancak güçlü kadınlar, iyi eğitim almış kız öğrenciler ile var olabilir. İnşallah bu karar ile küçük de olsa bir adım atmış oluruz. Marmaris'i, Marmarislileri ve Marmarisli kız öğrencileri çok seviyoruz. Erkek öğrencilerimize de güzel sürprizlerimiz olacak ancak öncelik Marmaris'in sultanlarında" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Mitingi İptal Ederek Öğrencilere Burs Verecek - Son Dakika
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ensar Vakfı Şube Başkanı Cengiz Çelik, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Kadir Urfanlı ve Bilecik İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Halis Çelik ile bir araya geldi. Yaman, ziyaretinde projelerini anlatarak, göreve seçildiği takdirde kentin kalkınması için gereken çabayı göstereceğini ifade etti. Başkanlar ve üyeler ise Yaman'a teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında göstermediği 3 villası havadan görüntülendi. Villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğu açıklandı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i savcılıkça salıverildi, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanmış, 5'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ve Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile birlikte Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ni ve Eskişehir Muş Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek üyelerle buluştu. Hatipoğlu, ziyaretlerde seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatarak, çocuklara, öğrencilere, kadınlara ve emeklilere yönelik projeler açıkladı. Ayrıca emeklilere yönelik bir destek paketi sunacaklarını belirtti. Hatipoğlu, ayrıca TEI tarafından üretilen milli havacılık motorlarının sergisini gezdi ve TEI'nin başarısını takdir etti. Daha sonra Baksan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın geçtiğimiz yıl 1 milyonu geçen yolcu sayısına ulaştığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Artvin programı kapsamında Borçka AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi ve Artvin'e yapılan yatırımları anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 70 sente muhtaç olan değil 1 trilyon dolardan fazla milli geliri olan Türkiye'ye var. Düne kadar toplu iğneyi ithal eden bir Türkiye vardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiği olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Artvin'e yaptığı ziyarette ise Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü inceledi ve bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için destek sözü verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Erdek Belediye Başkan Adayı Turhan Gün'ün seçim ofisi açılışına katıldı. Yerlikaya, Türkiye'nin huzur için var olduklarını belirtti ve terör örgütleriyle mücadele ettiklerini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?