Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu

Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Yazıcı, projelerini ve çözüm önerilerini anlattı.

29.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı 31 Mart Yerel seçim ziyaretleri çerçevesinde Osmaniye ve Turunç Mahallesinde vatandaşlar ile buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Adayı Serkan Yazıcı Osmaniye Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin'in eşliğinde mahalle sakinleri ile köy kahvesinde bir araya geldiler. Mahalle sakinleri Başkan Adayı Serkan Yazıcı ile konuşup dertlerini, sorunlarını ve beklentilerini anlattılar. Mahalle sakinlerinin sorun ve isteklerini dinleyen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, çam balının değerlendirilmesi, yol sorunu, su sorunu ve turizmin geliştirilmesi üzerine projelerini ve çözüm önerilerini anlattı.

'Hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmayacağız'

Osmaniye Mahallesi'nin ardından Turunç Mahallesi'ni ziyaret eden Serkan Yazıcı Mahalle Muhtarı Ramazan Demir'in eşliğinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Serkan Yazıcı, sorunların ortak olduğunu söyleyerek, Marmaris'e dair yapacaklarını anlatıp vatandaşların sorularını yanıtladı. Serkan Yazıcı, Mahallelinin "En büyük sorunumuz unutulmak, bizi diğer mahallelerden ayırmayacağınıza dair söz veriyor musunuz? sorusuna "Söz veriyorum. Yapacağımız her şeyi birlikte gerçekleştireceğiz. Turunç'un değerli halkına bize gösterdikleri samimi karşılama için teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir mahalleyi diğerlerinden ayırmayan adaletli belediyecilik anlayışı için az kaldı." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Osmaniye ve Turunç Mahallelerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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