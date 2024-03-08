Marmaris Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı Kadınlar Günü\'nde Kadınlarla Buluştu

Politika

Marmaris Cumhur ittifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Marmaris'in dört bir yanından davet ettiği kadınlar ile programda bir araya geldi.

Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği'nin (GEMAD) düzenlediği tadım günleri programının içinde Marmaris'te yaşayan kadınları ağırlayan Serkan Yazıcı, fuar alanında kurulan stantlarda hediyeler sunarak 'iyi ki varsınız' dedi.

Düzenlenen program dahilinde Cumhur İttifaki partilerinin ilçe kadın kolları başkanları ile sahneye çıkan Serkan Yazıcı'dan önce AK Parti Marmaris Kadın kolları başkanı Cavidan Öner bir konuşma yaptı. Öner "8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutlamak için bu gün burada toplandık. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün biz kadınlara verdiği önemi, kadın erkek eşitliğini, değerini seçme ve seçilme hakkını verdiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" sözleriyle günün anlam ve önemini ifade etti.

"Dünyayı kadınlar yönetse daha iyi olur"

AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı "Kadınlar ile ilgili söylemek istediğim çok şey var. Ama en son söyleyeceğimi en başta söylemek istedim. Bazen dünyayı kadınlar yönetse daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Tüm kadınlarımıza, buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hem eğitimde, hem sosyal alanda hem de siyasette eşitliği sağladığı için huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Marmaris kadınlarının eğer nasip olursa bir Nisanda seçilirsek eğeleneli ve keyifli bir hayat yaşayacağına söz veriyorum. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum" sözleri ile kadınların günlerini kutladı.

Serkan Yazıcı konuşmasının ardından Marmaris'in dört bir yanından gelen kadınlar ve çocuklar ile fotoğraf çekildi. Etkinlik Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan Badem ve Keçiboynuzu fidanlarının dağıtımı ile sona erdi. - MUĞLA