Marmaris Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Marmaris Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Marmaris Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ve kırsal mahallelerde ziyaretlerine devam ediyor. Yazıcı, vatandaşlara projeleri hakkında bilgi veriyor ve çalışmalarını sürdüreceklerini söylüyor.

13.03.2024 16:54  Güncelleme: 16:57
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, 31 Mart yerel ve mahalli seçim çalışmaları dahilinde ilçedeki ve kırsal mahallelerdeki ziyaretlerine devam ediyor.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Yazıcı "Söz veriyoruz; her mahallemize, her köyümüze mutluluk getireceğiz, huzur getireceğiz, bolluk bereket getireceğiz, ben kendimi bu uğurda adamaya gönülden razıyım" diyerek çok çalışacaklarını ifade etti.

9 Mart'ta Marmaris Belediye başkanlığı projelerini açıklayan ve yoğun bir katılım ile desteklenen başkan adayı Yazıcı, ilçeyi mahalle mahalle, köy köy, gezerek vatandaşlara projeleri ile ilgili bilgi vermeye devam ediyor. Cumhur ittifakı partilerinin ilçe başkanları ve meclis üye adayları ile ziyaretlere devam eden Başkan Adayı Serkan Yazıcı köy meydanlarında muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Başkan adayı Serkan Yazıcı 'Marmaris'imizin her köşesini her metrekaresini düşünecek, her noktası için çözümler üretecek bir belediyecilik anlayışı ile geliyoruz, az kaldı' sözleri ile vatandaşların oylarına talip olduğunu belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Marmaris Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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