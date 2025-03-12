Marmaris Eski Belediye Başkanı Oktay'dan Sinpaş Açıklaması: 'Siyasi İtibar Suikastı Var' - Son Dakika
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Politika

Marmaris Eski Belediye Başkanı Oktay'dan Sinpaş Açıklaması: 'Siyasi İtibar Suikastı Var'

Marmaris'in eski belediye başkanı Mehmet Oktay, CHP tarafından disipline sevk edilmesinin arkasında siyasi bir operasyon olduğunu iddia etti. Sinpaş inşaatıyla ilgili düzenlenen yapı kullanım izin belgelerinin CHP Genel Merkezi'nin bilgisi dâhilinde yapıldığını savundu.

12.03.2025 22:08
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Marmaris eski Belediye Başkanı Oktay'dan Sinpaş açıklaması

CHP'nin disipline sevk ettiği Başkan Oktay: "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım"

MUĞLA - Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş inşaatı ile ilgili, mevzuata ve yasaya aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenlediği iddia edilen ve CHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen önceki dönem Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Burada siyasi itibar suikastı var. Beni günah keçisi ilan etmek istiyorlar" dedi.

Marmaris İçmeler Mahallesi Kızılkum Bölgesi'ndeki Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili Marmaris Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve ekibi hakkında mevzuata ve yasaya açık aykırılıklara rağmen yapı kullanım izin belgesi düzenledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Önceki dönemin CHP'li Belediye Başkanı için kendi partilileri tarafından yapılan suç duyurusunun ardından CHP Genel Merkezi tarafından da hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını öğrendiğini belirten Oktay, henüz kendisine tebliğ edilmiş bir bilgi olmadığını belirterek süreçle ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, kesinlikle bir suçunun olmadığını belirterek isim vermeden partisi CHP'nin kendisine siyasi suikast uyguladığını ileri sürdü.

Marmaris Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi Belediye Başkanlığını yapan ve 2024 seçimlerinde aday gösterilmeyen Oktay, sürece yönelik basın mensupları ile bir araya gelerek ilginç açıklamalarda bulundu. Görev yaptığı 5 yıl boyunca yangın felaketleri ve depremlerle zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten Mehmet Oktay önce yaptıkları çalışmaları anlattı. Ardından Oktay, Sinpaş inşaatına yönelik, "Biz günah keçisi ilan edildik. İtibar suikastine uğradık. İlgili projeye ilk ruhsatı ben vermedim. Benden önceki son yenileme ruhsatında şu an görevde olan kişilerin imzalarını göreceksiniz. Ne yazık ki bu ruhsata imzası olan şahıslar benim dönemimi gündeme getirmeye çalışıyor. İşin siyasi tarafına bakarsak en başında genel merkezin onayını aldım. Tüm raporları da düzenli olarak genel merkeze ilettim. Ne yapıldıysa CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç bitmeden suçlanıyorum"

Oktay, Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin ruhsatları hukuka uygun bulduğunu, Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin ise iptal ettiğini, ancak sürecin hala üst mahkemelerde devam ettiğini belirterek, "Yargı süreci bitmeden, tamamen siyasi nedenlerle bir günah keçisi ilan edilmek isteniyorum. Bu, adil bir yaklaşım değildir. Eğer bir yanlışlık varsa, neden 2018 yılında da aynı proje için ruhsat yenilendi? O dönemde imza atanlar neden sorgulanmıyor" diye konuştu.

"Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum"

Mehmet Oktay, "Sinpaş'la ilgili hiç imza vermediniz mi" sorusuna ise, "Elbette attım ama genel merkezin onayını aldım. Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım. Seyit Torun ile şifahi olarak görüştüm. Onun bilgisi dışında bir şey yapmadım. Dönemimdeki bütün zorluklara rağmen şimdikinin aksine tek bir işçiyi işten çıkartmadım, eksik maaş vermedim, hiçbir gayrimenkulü satmadım, belediyenin hiçbir hesabına veya malına haciz gelmedi insanlar da yönetimden oldukça mutluydu" diyerek partisi CHP'nin kendisi ile ilgili siyasi suikast uyguladığını ilgili şikayet ve soruşturmanın da manidar olduğunu ileri sürdü.

Kamuoyunun ve partililerin gerçekleri görmesi gerektiğini ifade eden Oktay, "Hukukun ve adaletin yanında durmaya devam edeceğim. Bu siyasi operasyonun boşa çıkacağını biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika Marmaris Eski Belediye Başkanı Oktay'dan Sinpaş Açıklaması: 'Siyasi İtibar Suikastı Var' - Son Dakika

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