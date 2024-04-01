Marmaris\'te CHP Adayı Acar Ünlü Belediye Başkanı Seçildi

Politika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP adayı Acar Ünlü kesin olmayan seçi sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi.

Marmaris'te bugün vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı, Marmaris Belediye Başkanı, ilçe Meclis Üyesi ve mahalle muhtarlarını seçmek için tüm ülkede olduğu gibi sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 90'ı açılırken, CHP adayı Acar Ünlü Marmaris'in yeni belediye başkanı oldu.

Tüm ülkede olduğu gibi, Marmarisliler oylarını kullandılar. 73 bin 439 seçmen sayısına sahip Marmaris'te 48 Bin 897 kişi oyunu kullandı, kullanılan oyların 703 tanesi geçersiz sayıldı. Şimdiye kadar açılan sandıklardan kırsal mahalleler dahil, CHP adayı 21 bin 763, Ak Parti adayı Serkan Yazıcı 20 bin 10, İYİ Parti adayı Acar Ünlü 4 bin 771 oy aldı. Acar Ünlü'yü destekleyenler ise Marmaris sokaklarında kortej yaparak zaferi kutladı. - MUĞLA