Marmaris'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı

Marmaris\'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı
19.05.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Marmaris'e portatif yüzme havuzu kurarak sporculara antrenman imkanı sundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki portatif yüzme havuzu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Geçen aylarda belediyeye ait yüzme havuzunun kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşayan sporcular için hazırlanan havuzun, yaz boyunca antrenman ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Marmaris Gençlik Merkezi bahçesine yaklaşık bir haftada kurulan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki portatif yüzme havuzunun açılışına AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, siyasi parti temsilcileri, yüzme kulüpleri, sporcular ve veliler katıldı.

Öğrencilerin ve sporcuların yaz döneminde antrenmanlarına ara vermeden devam edebilmesi amacıyla hizmete alınan havuzla özellikle eğitim ve altyapı çalışmalarına katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.

'BU HAVUZ BİR EĞİTİM HAVUZU NİTELİĞİNDEDİR'

Açılışta konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, öğrencilerin ve sporcuların mağduriyet yaşamaması için havuzun hizmete alındığını belirterek, "Bu havuz bir eğitim havuzu niteliğindedir. Yaz döneminde öğrencilerimizin ve sporcularımızın antrenmanlarını sürdürebilmeleri adına önemli bir imkan sağlayacaktır. Gelecekte daha büyük ve kalıcı yüzme havuzlarını şehrimize kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'KALICI YÜZME HAVUZU İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Marmaris Belediyesi'ne ait havuzun kapatılmasının ardından çözüm arayışına girdiklerini ifade ederek, "Velilerimiz sporcuların mağdur olmaması için çözüm talebinde bulundu. Geçici olarak Ortaca ve Ula'daki havuzlarda ücretsiz antrenman imkanı sağlandı. Ancak bunun sürdürülebilir bir çözüm olmadığı görüldü. Sayın Bakanımızın destekleriyle portatif havuz kısa sürede hizmete açıldı. Kalıcı yüzme havuzu için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi de sporcuların yaşadığı mağduriyeti yakından takip ettiklerini belirtip, "Özellikle yaz döneminde çocuklarımızın antrenmanlarından geri kalmaması için hızlı bir çözüm üretmek istedik. Portatif yüzme havuzumuzu hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Marmaris'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına operasyonda 23 kişi gözaltında
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: ’Beni kesmez’ diyerek 2 ismi reddettim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'den taraftarlara dünya yıldızı vaadi: 'Beni kesmez' diyerek 2 ismi reddettim

19:19
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
18:13
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:33:17. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te Portatif Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.