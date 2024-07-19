MASAK Raporu: Sokak Hayvanlarına Yapılan Bağışlar Şirketlere Akıyor - Son Dakika
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Politika

MASAK Raporu: Sokak Hayvanlarına Yapılan Bağışlar Şirketlere Akıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri gerçekleştiren derneklerin kasalarına giren bağış miktarının 205 milyon lira olduğu belirlendi. Ancak raporda, bu bağışların büyük bir kısmının hayvanlara değil şirketlere aktarıldığı ortaya çıktı. Ayrıca raporda, mama üreten firmalar, petshoplar ve veterinerlik şirketlerinin de finansal hacminin 460 milyar lirayı bulduğu ifade edildi.

19.07.2024 11:33
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Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının(MASAK) hazırladığı raporla mama lobisinin iç yüzünü deşifre etti. Rapora göre, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri gerçekleştirerek en çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarının 205 milyon lira olduğunu belirlendi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor. MASAK, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri ve bunlarla ilişkili ticari yapılara yönelik araştırma raporunu yayımladı. Rapora göre, "hayvanseverlik' adı altında kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri olmak üzere finansal hacmin 460 milyar lirayı bulduğu sektörün 4 ayağı bulunuyor. Rapor kapsamında 7 binden fazla kişi ve bin 500'den fazla firmanın para trafiği denetlendi.

Bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin pek çoğunun STK'larla üyelik ve yöneticilik ilişkisi içerisinde olduğu MASAK Raporu'nda belirtildi.

Bağışlar hayvanlara değil şirketlere akıyor

Sokak hayvanlarına yönelik etkinlik gerçekleştiren derneklere gelen bağışlar, sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor. Rapora göre, 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı petshopların bir kısmı doğrudan hayvansever STK'ların güdümünde faaliyet gösteriyor.

Raporda en çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarının tam 205 milyon lira olduğu belirtilirken toplanan paraların büyük kısmının "mama" yerine şahsi hesaplara gittiği kaydedildi. Ayrıca raporda 11 dernek gözetiminde yürütülen tahkikatta 67 milyon liradan fazla suç geliri saptandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MASAK Raporu: Sokak Hayvanlarına Yapılan Bağışlar Şirketlere Akıyor - Son Dakika

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