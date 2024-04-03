Mazbatasını alan Uzun: 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mazbatasını alan Uzun: 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız'

Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Uzun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirterek, kurum barışının önemine vurgu yaptı.

03.04.2024 20:44  Güncelleme: 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mazbatasını alan Uzun: "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız"

Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı

SİVAS - Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgini geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.

"Hiç Kimse algı operasyonları yapmasın"

Sivas halkına teveccühleri için teşekkürlerimi sunduğunu dile getiren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Son birkaç gündür özellikle sosyal medya hesaplar üzerinden ya da bazı haber siteleri üzerinden tarafımıza karşı bir linç girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Konu olarak da sahipsiz sokak hayvanları olduğunu görmekteyiz. Aday adaylığı sürecimde ve adaylık sürecimde hep şunu ifade ettim. Sahipsiz sokak hayvanları, Rabbimizin bize dilsiz emanetleridir dedim sahip çıkacağız. Seçim çalışmaları sürecinde Sivas Hayvan Barınağı'nı da ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Orada koşulları da gördüm. Oradaki koşulları iyileştireceğiz. Rehabilite çalışmalarını, doğal ortama çerçevesinde sağlayacağız. Hatta hayvan sever dostlarımızın Evlerinde besledikleri kedi olsun, köpek olsun, bunları gezdirebilecekleri bir pati park kazandıracağız. Bunların dışında doğal ortamlarda bir rehabilitasyon merkezinin kazandırılması, çalışmalarını yapacağız. Ayrıca bir de mama üretim merkezini de inşallah belediyemiz bünyesine kazandıracağız. Hiç Kimse algı operasyonları yapmasın. Biz aday adaylığında da, adaylık sürecinde de, seçim akşamında da bu algıların hepsinin üstesinden geldik" dedi.

"Kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor"

Uzun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirterek, "Geldiğiniz zaman kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin. Her yerde şunu ifade ettim. Bir düşünüre sormuşlar. Dünyanın en kötü kimdir? İnsan ekmeğiyle oynayan kişidir demiş. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ben geçici beş yıllığına geliyorum. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi kalıcılar. Ben arkadaşlarımızdan sadece şunu istiyorum. Şu an itibariyle hangi görevinizi yapıyorsanız o görevinizi işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, müdür arkadaşlarımızla tüm belediyedeki görevli arkadaşlarımızın ben Sivas halkını en iyi şekilde yerine getirmelerini istiyorum. Geldiğimiz zaman inşallah birlikte Sivas'ı çok daha ileriye taşıyacağız diyorum. Yüzde 43 oranında bir oy aldık. Bu oyu alırken Sivas halkı bize büyük bir teveccüh gösterdi. Sivas'tan Kesimin oyunu aldık. Alevi'sinden, Sünni'sinden, sağcısından, solcusuna diğer partilerden, farklı görüşlerden, birçok arkadaşımızın biz oylarını aldık. Ben herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Hilmi Bilgin, Adem Uzun, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mazbatasını alan Uzun: 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:16 Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti
19:13 Van’da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti’den ilk yorum Van'da mazbata krizinin çözülmesine DEM Parti'den ilk yorum
18:47 YSK yapılan itirazı kabul etti Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek YSK yapılan itirazı kabul etti! Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
18:38 Tiryakilere kötü haber Sigaraya 9 TL zam geldi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 9 TL zam geldi
20:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin İradesine Hürmetsizlik Etmeğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin İradesine Hürmetsizlik Etmeğiz
19:26 Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu Arda Güler, sosyal medyada kaslı haliyle gündem oldu
18:59 Fenerbahçe’ye müjde Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı Fenerbahçe'ye müjde! Yıldız futbolcuların cezası askıya alındı
17:22 TFF’ye şart koştular Fenerbahçe’den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı TFF'ye şart koştular! Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
17:02 İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Arapça tabelalı iş yerlerine denetim başlattı
16:08 Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
15:04 Trabzonspor’dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin Trabzonspor'dan PDFK kararlarına sert tepki: Adaletiniz batsın, kalkın koltuklarınızdan istifa edin
14:26 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının cezaları açıklandı
14:12 İstanbul Adliyesi karıştı Van’daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti İstanbul Adliyesi karıştı! Van'daki mazbata kararını protesto eden avukatlara polis müdahale etti
14:11 AK Partili Hüseyin Çelik’ten Van’daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 20:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mazbatasını alan Uzun: 'Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement