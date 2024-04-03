Politika

Mazbatasını alan Uzun: "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız"

Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı

SİVAS - Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgini geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.

"Hiç Kimse algı operasyonları yapmasın"

Sivas halkına teveccühleri için teşekkürlerimi sunduğunu dile getiren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "Son birkaç gündür özellikle sosyal medya hesaplar üzerinden ya da bazı haber siteleri üzerinden tarafımıza karşı bir linç girişiminde bulunduğunu görüyoruz. Konu olarak da sahipsiz sokak hayvanları olduğunu görmekteyiz. Aday adaylığı sürecimde ve adaylık sürecimde hep şunu ifade ettim. Sahipsiz sokak hayvanları, Rabbimizin bize dilsiz emanetleridir dedim sahip çıkacağız. Seçim çalışmaları sürecinde Sivas Hayvan Barınağı'nı da ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Orada koşulları da gördüm. Oradaki koşulları iyileştireceğiz. Rehabilite çalışmalarını, doğal ortama çerçevesinde sağlayacağız. Hatta hayvan sever dostlarımızın Evlerinde besledikleri kedi olsun, köpek olsun, bunları gezdirebilecekleri bir pati park kazandıracağız. Bunların dışında doğal ortamlarda bir rehabilitasyon merkezinin kazandırılması, çalışmalarını yapacağız. Ayrıca bir de mama üretim merkezini de inşallah belediyemiz bünyesine kazandıracağız. Hiç Kimse algı operasyonları yapmasın. Biz aday adaylığında da, adaylık sürecinde de, seçim akşamında da bu algıların hepsinin üstesinden geldik" dedi.

"Kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor"

Uzun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirterek, "Geldiğiniz zaman kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin. Her yerde şunu ifade ettim. Bir düşünüre sormuşlar. Dünyanın en kötü kimdir? İnsan ekmeğiyle oynayan kişidir demiş. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ben geçici beş yıllığına geliyorum. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi kalıcılar. Ben arkadaşlarımızdan sadece şunu istiyorum. Şu an itibariyle hangi görevinizi yapıyorsanız o görevinizi işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, müdür arkadaşlarımızla tüm belediyedeki görevli arkadaşlarımızın ben Sivas halkını en iyi şekilde yerine getirmelerini istiyorum. Geldiğimiz zaman inşallah birlikte Sivas'ı çok daha ileriye taşıyacağız diyorum. Yüzde 43 oranında bir oy aldık. Bu oyu alırken Sivas halkı bize büyük bir teveccüh gösterdi. Sivas'tan Kesimin oyunu aldık. Alevi'sinden, Sünni'sinden, sağcısından, solcusuna diğer partilerden, farklı görüşlerden, birçok arkadaşımızın biz oylarını aldık. Ben herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.