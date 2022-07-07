Meclis Başkanı Şentop Özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor - 1 - Son Dakika
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Meclis Başkanı Şentop Özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor - 1

07.07.2022 15:51

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama devamsızlığının işleme alınmasına ilişkin, Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama devamsızlığının işleme alınmasına ilişkin, Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekili özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor. Meclis'e devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen programda Meclis personeliyle bayramlaştı. Şentop, Covid-19 vakalarının son günlerde artış göstermesi nedeniyle tokalaşmadığını belirterek, Herkesin, bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bütün insanlık için hayır getirsin diye konuştu.

'AYDENİZ'İN DOSYASI 1 EKİM'DEN SONRA GENEL KURULDA'

Bayramlaşma programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar ve CHP'nin 'hayır' oyu kullanmasıyla ilgili, Bu konuya ilişkin ben konuşmayayım. Her şey milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Ben baştan bu konuyla ilgili görüşümü açıklamıştım. Dokunulmazlık, diye bir müessese var. Bu dokunulmazlık meselesi milletvekillerinin şahsını korumak için veya milletvekillerine bir suç işleme kolaylığı getiren özgürlüğü tanımak için getirilen bir müessese değil. Esasen dokunulmazlık müessesi yasama faaliyetlerini, parlamento faaliyetlerini korumak için var. Parlamentoda özgür tartışma yapabilmek, parlamentoda oylamalar başta olmak üzere faaliyetlerin aksamasını engellemek için getirilmiş. Sürekli de değil. Parlamenterlik, milletvekilliği bittikten sonra zaten dokunulmazlıkta kalkmış oluyor ve bu süre içinde zaman aşımı işlemiyor diye konuştu.

Şentop, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin de bir müessesenin olduğuna dikkat çekerek, Burada asayişi, düzeni, güvenliği sağlamakla görevli bir polise karşı yapılan bir davranış, bir fiil var. Bunun da ciddi bir biçimde kamuoyunda infial uyandırdığı herkes tarafından kabul edildi. Bununla ilgili süreç başlatılmıştı. Daha sonra benzer dosyaların yani güvenlik görevlilerine karşı eylemlerinden oluşan dosyaların bulunduğu ve birlikte değerlendirildiğini görüyoruz dedi.

Aydeniz ile ilgili bu sürecin devam ettiğini kaydeden Şentop, 1 Ekim'de Meclis açıldığı zaman da dokunulmazlığın Genel Kurul'a geleceğini söyledi.

'ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR'

Mustafa Şentop, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yasama devamsızlığının tespit edilmesi halinde milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin soruya da İç tüzüğe göre bir süreç var. Önce devamsızlıklar ile ilgili bir tespit yapılıyor. Daha sonra bu tespitler ilgili milletvekillerine bildiriliyor. Onların itirazları olması halinde bu itirazların da değerlendirileceği ve bu konuya yönelik yapılacak işlemlerle ilgili karar almak üzere Başkanlık Divanı toplanıyor. Şimdi o süreç içerisindeyiz. Şüphesiz bunu çok yanlış buluyorum. Devamla ilgili tartışmalar bir yana ama bir milletvekilinin sürekli devamsızlık halini içerecek şekilde bir tavırda olması, hiç devam etmemesi ve bu şekilde de milletvekili özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor. Bunu çok açık söyleyeyim. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili bir durum söz konusuydu. Milletvekilliğinin düşürülmesi ancak kesin hükümle olabilecek bir şey. Yargılama devam edecekti. Meclis'e devam etmemek suretiyle milletvekili özlük haklarından yararlanmak çok yanlış, bunu çok açıkça yapmak yanlış bir şey. Bu bakımdan bu süreç İçtüzükte görülen süreler dikkate alınmak suretiyle devam edecek diye yanıt verdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

Meclis Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ilişkin de Meclis'ten geçen yasayı hatırlatarak, Bu konuda ben daha ciddi bir hassasiyetin oluşmasını bilhassa medyanın da vasıtasıyla bekliyorum. Çok üzücü olaylar. Biz sadece sağlımızı değil canımızı emanet ediyoruz sağlık çalışanlarına. Onlara karşı böyle bir davranışın yapılması; normal bir anlayış, düşünce sahibi insan tarafından olmayacak bir iştir. Üzerine büyük bir kararlılıkla gidiliyor. Şüphesiz sadece cezalarla olacak bir husus değil. Yapılacak bir husus varsa gereken adımı atmak, bu vakaları sonlandıracak adımları atma kararlılığı içerisindeyiz açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis Başkanı Şentop Özlük haklarından yararlanması beni rahatsız ediyor - 1 - Son Dakika

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