Devlet Memurları Kanunu Görüşmeleri Başladı

Politika

2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak. Teklifte öne çıkan bazı maddelere göre; ilgili kanunlar çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanabilecek. Uzman yardımcılığına atananlardan yeterlik sınavına girmeye hak kazananlar için sınav, en geç 6 ay içinde yapılacak. Uluslararası kuruluşlarda görevlendirilenler ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların memur olan eşlerine 10 yılı aşmamak üzere, görev süresince aylıksız izin verilebilecek. Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmaya yetkili olacak.

Adalet Komisyonu toplanıyor

TBMM Adalet Komisyonu da AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanacak. Komisyon, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek. Ayrıca Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. - ANKARA