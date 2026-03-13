Meclis\'e sunuldu, alkol yasağı genişletiliyor

13.03.2026 19:38
Türkiye'de alkol yasağının genişletilmesini öngören yasa tasarısı AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. Tasarıya göre, alkollü içki markalarının konser ya da etkinliklerde, farklı isim, logo ya da renkle sponsor olmaları yasaklanacak. Alkolü özendiren tüm yazı ve görseller işletmelerden kaldırılacak. Kaymakamlara tekel bayileri denetleme yetkisi verilecek.

AK Parti, 29 maddenin yer aldığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifindeki alkol yasağı ile ilgili maddeler dikkat çekti.

ALKOLÜ TEŞVİK EDECEK YAZILAR KALDIRILACAK

Buna göre, alkol yasağı genişletilecek. Alkolü teşvik eden bütün görsel ve yazılar iş yerlerinden kaldırılacak. Kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: "Bağımlılıkla mücadele kapsamında alman önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır."

DENETİM GÖREVİ KAYMAKAMLIKLARA VERİLİYOR

Ayrıca kanun teklifine göre, saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimini mülki amirlikler (kaymakamlıklar) gerçekleştirecek. Ayrıca, 4250 sayılı kanunda bulunan alkollü içkilerin reklamının ve tüketicilere yönelik reklamının yapılmasını yasaklayan maddede de değişikliğe gidilmesi talep edildi.

KONSERLERDE REKLAM YAPILAMAYACAK

Teklifte, "Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, alamet, işaret vb. kullanılmak suretiyle de yapılmasının engellenmesi" denilirken, "Engellenmesi ve hükmün tüm etkinliklere yapılacak olan desteklerde uygulanabilirliğinin sağlanması ile işyerlerinde ve etkinlik alanlarında alkollü içkilerin markalarını çağrıştıracak şekilde başka isim, sözcük, şekil vb. her türlü alametler ile reklam ve tanıtımın önlenmesi amaçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Politika, Güncel, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • ibrahim kocapinar ibrahim kocapinar:
    devletin en çok vergi aldığı kaleme yaptığı bu yaptırımlar düşündürdü. reklam olmayınca millet içmiyor mu. bence daha çok körüklüyorsunuz milleti. 0 0 Yanıtla
