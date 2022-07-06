Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi - Son Dakika
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Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi

06.07.2022 09:47
Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi

TBMM'nin tatile girmesinin ardından AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Muhammed Fatih Toprak, her yıl olduğu gibi bu yılda seçim bölgesine gelerek saha çalışmasına başladı.

TBMM'nin tatile girmesinin ardından AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Muhammed Fatih Toprak, her yıl olduğu gibi bu yılda seçim bölgesine gelerek saha çalışmasına başladı.

Adıyaman'ın tüm ilçelerini karış karış dolaşmayı planlayan Milletvekili Toprak, meclisin tatile girmesiyle birlikte soluğu memleketi Adıyaman'da aldı.

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve yurt dışı koordinatörlüğü görevi nedeniyle Avrupa'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüten ve Türk vatandaşlarıyla kucaklaşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, diğer yandan TBMM'de Adalet Komisyonu görüşmeleri ve yasama faaliyetleri nedeniyle aralıksız mesaideydi.

TBMM'de Adalet Komisyonu çalışmalarının devam edecek olmasına rağmen ilk fırsatta memleketi Adıyaman'a gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştiren, vatandaşlar ve partililerle bir arayan gelen Milletvekili Toprak, ilk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yapılan hizmetler ve devam eden projeler hakkında Vali Çuhadar'la istişarelerde bulunan Toprak, ilin ekonomisine katkı sağlayacak, değer katacak her yeni projeyi çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Kırsal kesime yönelik yatırımlar, ihtiyaçlar ve talepleri değerlendirmek amacıyla İl Özel İdare Müdürü Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ile bir araya gelen Toprak, pazarcı esnafına yaptığı ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Milletvekili Toprak'ın ikinci durağı Çelikhan ilçesi oldu. AK Parti Çelikhan İlçe Başkanlığı ve MHP Çelikhan İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Çelikhan Tütün Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Toprak, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretim tesisinde incelemelerde bulundu. İlçede devam eden yatırımların çalışma sahalarını gezen Toprak, daha sonra il merkezine geçerek AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meclis tatile girdi, Vekil Toprak sahaya indi - Son Dakika

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