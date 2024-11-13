Meclis\'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM\'li vekilleri sinirlendirdi

Politika

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerinin DEM Partili belediyeler için İçişleri Bakanlığı tarafından verile kayyum kararı Meclis Genel Kurulu'nda gerginliğe neden oldu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, DEM Partili belediyelere kayyum atanmasının haklı olduğunu söylemesi DEM Parti Grubunu sinirlendirdi.

DEM Parti adına kürsüye çıkan Sırrı Sakık, AK Parti sıralarına dönerek, "Hem talancı hem de yalancısınız" ifadelerini kullandı. Sakık'ın sözlerine AK Parti sıralarından tepki gecikmedi. Milletvekilleri karşılıklı bağırarak tartıştı.