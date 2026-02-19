Meclis'te Ramazan ve Ekonomi Üzerine Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meclis'te Ramazan ve Ekonomi Üzerine Eleştiriler

19.02.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti milletvekilleri, ramazan boyunca ekonomik zorluklar ve sosyal problemleri gündeme getirdi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenledikleri basın toplantılarında değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Doğan, ramazan ayını kutlayarak, ekonomiyi eleştirdi.

Ramazan ayında vatandaşların sofralarını kurmakta zorluk yaşayacağını, sofralarının küçüldüğünü savunan Doğan, kredi kartı borcu olanların da zor durumda olduğunu, gıda fiyatlarının sürekli yükseldiğini söyledi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin bir enflasyon sarmalıyla değil toplumun en savunmasız kesimlerini hedef alan "yoksullaştırma ve mülksüzleştirme" süreciyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocukların olduğunu söyleyen Beştaş, "Ailelerinin yanından alınma riski olan çocuklar var. Bu çocuk sayısı 182 bin 997'ye ulaşmış durumda. Düşünün bir ülkede aileler çocuklarıyla birlikte yaşayamıyor, çocukların kendilerinden alınma riski var." dedi.

Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini belirten Beştaş, bunun anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Üniversiteye giden gençlerin barınamadığını dile getiren Beştaş, emeklilerin de geçinemediğini ifade etti.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını eleştiren Beştaş, "Bu para emekliye sadece 5 gün yeter, sonraki 25 gün emekliler ne yapacaklar?" sorusunu yöneltti.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, ramazan ayının İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diledi.

Türkiye'de asgari ücretlinin, emeklinin ve çiftçinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini savunan Şenyaşar, "Tarım ülkesi olmamıza rağmen dünyanın en yüksek gıda enflasyonunu yaşıyoruz. 5 kişiden oluşan bir ailenin bir iftar maliyeti 2 bin lirayı geçiyor. Etin kilosu 600 lira olmuş." diye konuştu.

Şenyaşar, ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna da dikkati çekerek, "Evimize giderken yol üstünde fakir bir ailemizin kapısını çalalım, bir ihtiyacını karşılayalım ki tuttuğumuz orucun bir anlamı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

DEM Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Meclis'te Ramazan ve Ekonomi Üzerine Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Dikeç’in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Sigaraya bir zam daha İşte yeni fiyat listesi Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyat listesi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama

17:32
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
17:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 18:11:23. #7.11#
SON DAKİKA: Meclis'te Ramazan ve Ekonomi Üzerine Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.