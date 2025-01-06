Meclis'te Sağlık Sigortası Düzenlemesi Görüşmeleri Başlıyor

Politika

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul, 7 Ocak Salı günü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak. Teklifte öne çıkan maddelere göre; yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak. Ayrıca daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek teklifle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak. Özel sektör işverenlerinin SSK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak. Sağlık alanında düzenlemeleri içeren teklif sonrası Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

DEM Parti'den AK Parti TBMM grubuna ziyaret

DEM Parti heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. - ANKARA