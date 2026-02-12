Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu - Son Dakika
Politika

Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu

Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu
12.02.2026 18:56
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün "Adam yerine koymayın" sözüyle gerilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumu, salon dışındaki küfürlü kavga ile noktalandı. Meclis üyelerinin birbirine girdiği, öfkelenen CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un ise küfür ettiği öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis oturumunda gergin anlar yaşandı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 162 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan mecliste söz alan CHP'li meclis üyesi Ahmet Kadı, Gebze'deki Cemevi projesinin akıbetini sordu.

Kadı'nın, "Bu bölgede yaşayan tüm canlar adına soruyorum; canlar cemevini bekliyor, ne zaman yapılacak?" sorusuna, AK Partili meclis üyesi Hasan Soba, "Sayın meclis üyem, daha Derince'de yeni açtık. Orada da planlarla ilgili sorun var. Öyle bir tablo çizdin ki, kolay kolay da müdahil olmam bu şeylere ama çok haksızlık yapıyorsun şehrine" yanıtını verdi.

"ONUN DERDİ KAOS ÜRETMEK"

Zinnur Büyükgöz ise "Ben cevaplandıracağım, merak etme" dediği sırada salondan da ses yükseldi. Tartışmalar sürerken, CHP'li meclis üyesi Erkan Uygun'un söz almadan konuşması ve yerinden müdahale etmesi üzerine Başkan Zinnur Büyükgöz, "Bakın sana söz vermedim. Onun derdi zaten kaos üretmek. Adam yerine koymayın onu" dedi.

"SAYIN BAŞKAN BU NE ŞİMDİ?"

Bu sözlere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tepki göstererek, "Sayın başkan, bu ne şimdi? 'Adam yerine koymamak' ne demek? Sözünüzü geri alın" çağrısında bulundu.

"BEN TERBİYESİZ DEĞİLİM"

Gerginlik tırmanırken Erkan Uygun ayağa kalkarak tepkisini sürdürdü. Büyükgöz ise Uygun'u yerine oturması konusunda uyararak, "Kaos üretmek için kalkıyorsun. Yerine otur sözümü geri alırım. Oradan kalkıyor, oraya geliyor. İnsanların üzerine yürüyor. Bu ne? Böyle bir şey olmaz. Oturduğu için sözümü geri aldım. Kaç defa söyleyeceğim, Türkçe konuşuyorum. 'Oturursa sözümü geri alacağım' dedim ve aldım, kendisi amaçlı ayakta duruyor. Terbiyesiz de sensin, bunu 4'üncü kez söylüyorsun. 'Terbiyesiz' diyerek kalktın, ben terbiyesiz değilim" diye konuştu.

Salonda kalabalıkların birbirine yürümesi üzerine Büyükgöz, "Arkadaşlar lütfen geri çekilin" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

YUMRUKLAR KONUŞTU, KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Meclis salonunun dışında ise meclis üyeleri ve beraberindeki kalabalık koridorlarda birbirine girdi. CHP'li Erkan Uygun'un sinirli olduğu ve küfürler savurduğu görüldü. Arbedede, çevresindekilerin Uygun'u ağzını kapatarak sakinleştirmeye çabaladığı öğrenildi.

Çevredeki diğer meclis üyeleri ve güvenlik görevlileri, küfürlerin ve yumruklaşmanın yaşandığı kavgayı ayırmak için dakikalarca uğraştı.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Politika, Kavga, Gebze

Son Dakika Politika Meclis toplantısında yumruklar konuştu, küfürler havada uçuştu - Son Dakika

18:20
