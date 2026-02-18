Mecliste Öneriler Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Sosyo-ekonomik yapı", İYİ Parti'nin "Bayram ikramiyeleri", DEM Parti'nin "Çocukların refahı", CHP'nin "Kocaeli/Kartepe çelikhane ve haddehane projesi" konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, bugün sosyal hayatta var olan sorunların çığlık atar vaziyete geldiğini belirterek, hane halkının bu ülkedeki tüm bankalara borçlarının toplamı 2002 sonunda 6.7 milyar iken bugün 5.7 trilyon liraya çıktığını söyledi.

Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinde bugün itibarıyla icra ve iflas dosyası sayısının 24 milyon 256 bin olduğunu ifade ederek, bu sorunların insanları nefes alamayacak hale getirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de 5,5 milyon ev genci bulunduğunu ve 19-29 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 75'inin fırsat bulması halinde Türkiye'de yaşamak istemediğini söylediğini belirten Doğan, sosyal hayatta yaşanılan sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 5 milyonun üzerinde emeklinin en düşük emekli maaşını aldığını, emeklilerin yüzde 80'inden biraz daha fazlasının açlık sınırı altında bir aylıkla geçinmeye çalıştığını söyledi.

Usta, her bayram öncesi "emekli ikramiyeleri ne olacak?" tartışmasının yapıldığını belirterek, "AK Parti grubunun bunu bir kurala bağlamaması, sürekli tartışılır hale getirmesi, emeklileri dilenci haline getirmesini hiçbir şekilde kabul etmek mümkün değil. Zaman içerisinde emekli bayram ikramiyeleri eridi. 2018 yılında çıkmıştı ilk, 2018'de bir emekli bayram ikramiyesi yaklaşık 250 dolardı, bugün 110 dolar." dedi.

Emeklinin gerçekten zor durumda bulunduğunu dile getiren Usta, "Hiç olmazsa bayramda torunlarına harçlık verebilecek, 2 bayramda 2 gün yüzü gülecek bir şeyi emekliye çok görmemek lazımdır. Bütçede imkan vardır, para vardır." diye konuştu.

"Unutulan emekli değil, ilk kez sistemli biçimde desteklenen emekli vardır"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, görüşülen Meclis araştırma önergesinin emekli bayram ikramiyeleri üzerinden yürütülen klasik bir söylemin tekrarından ibaret olduğunu belirterek, "Emekli bayram ikramiyesi uygulaması, 2018 yılında AK Parti iktidarı tarafından hayata geçirilmiş sosyal devlet anlayışımızın somut bir tezahürü olmuştur. Bugün muhalefetin 'yetersiz' diyerek eleştirdiği bu uygulama, geçmişte hiç yoktu. 2018'de başlatılan bu uygulama, aradan geçen yıllar içerisinde ekonomik imkanlar, bütçe dengeleri ve mali disiplin gözetilerek tam 4 kez arttırılmıştır. 2025 yılında 115 milyar lira bayram ikramiyesi emeklilerimize ödenmiştir. Dolayısıyla ortada unutulan emekli değil, ilk kez sistemli biçimde desteklenen emekli gerçeği vardır." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, 2025 yılı verilerine göre çocuk yoksulluğunun artık geçici sosyal bir sorun olmadığını yapısal ve derinleşen bir kriz haline geldiğini söyledi.

Gökalp, çocuk yoksulluğunun sadece gelir eksikliğinden kaynaklanmadığını belirterek, "Yetersiz beslenmedir, okula aç gitmektir, dikkatini toparlayamayan bir çocuğun başarısız ilan edilmesidir. Ruhsal ve bilişsel gelişimden geri kalmasıdır, erken yaşta çalışmaya zorlanmasıdır." dedi.

Devlet okullarında en az bir öğün ücretsiz ve dengeli beslenmeyi sağlayan yemek verilmesinin bir sosyal yardım politikası değil temel bir çocuk hakkı olduğunu savunan Gökalp, beslenme hakkının eğitim hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Kartepe'de planlanan çelikhane ve haddehane projesinin sıradan bir yatırım olmadığını, projenin yerleşim alanlarının yanı başında, tarım, hayvancılık ve turizmin sürdüğü bölgede, Türkiye'nin sayılı hipodromlarından Kartepe Hipodromu'na 2,5 km, Kocaelispor'un stadına 8 km uzaklıkta olduğunu belirtti.

Çiler, demir çelik sektörünün hava kalitesini doğrudan etkileyen sektörlerin başında geldiğini söyleyerek, "Bilimsel veriler açık. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 16'sı, KOAH kaynaklı ölümlerin yüzde 25'i, solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ölümlerin yüzde 26'sı hava kirliliği ile ilişkilidir. Bu oranlar, sadece istatistik değil, her biri bir insan hayatıdır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün hava kalitesi standardında aşılmaması gereken partikül sınırını 15 mikrogram olarak belirlediğini aktaran Çiler, Kocaeli'nde bu rakamın 45-91 aralığında bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, emisyon gazı üreten, radyasyon yayan böyle bir tesisi yapmanın Kocaeli'ne ihanet etmek olduğunu savunarak, "Zehirlediniz Kocaeli'ni. Ben Dilovası'nda 38 senedir ikamet ediyorum. Dilovası'nın yüzde 73 ölümleri kanserden. Neden biliyor musunuz? Aynı bu haddehane gibi 2 haddehane var orada. İnsanlar zehir soluyor." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.