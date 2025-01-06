Mehmet Akif İnan 25. Yılında Anıldı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eğitimci, yazar ve şair Mehmet Akif İnan'ı vefatının 25. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Mehmet Akif İnan, eğitimci, yazar ve şair kimliğiyle insanların takdirini kazanmış, kurucusu olduğu Memur-Sen ile hak arama mücadelesine öncülük etmiş müstesna bir değerimizdi. Yedi Güzel Adam'ın aksiyoner ismi Akif İnan'ı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, aziz hatırasını bir kez daha saygıyla yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.