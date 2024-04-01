Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz yeniden başkan seçildi. İkinci dönem belediye başkanlığını kazanan Yılmaz, kendisine en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz seçimi tekrar kazandı. Açıklanan oylara göre Mehmet Ali Yılmaz 17 bin 710 oy ile belediye başkanlığını tekrar kazanırken, Cumhur İttifakı Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy 13 bin 5 oy ile ikinci, İYİ Parti Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüksel ise 3 bin 42 oy ile üçüncü oldu.
Seçimde 15 bin bandının üzerine geçerek tekrar başkan seçilen Yılmaz, Cumhur Meydanı'nda seçim zaferini vatandaşlarla kutladı. Burada Gazipaşalılarla bir araya gelen Yılmaz, geçenin geç saatlerine kadar vatandaşlarla zaferi kutladı. Meydanda bulunan vatandaşlara hitap eden Yılmaz, Gazipaşa halkına teşekkür etti. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Mehmet Ali Yılmaz Gazipaşa'da yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Akın, ziyarette verdiği sözleri yerine getireceklerini belirterek, gazilere ve şehit yakınlarına sahip çıkacaklarını ifade etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi. Yangın kısa sürede evi sararken, eşi Dilek Com içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Dilek Com'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi. Olay yerine gelen CHP belediye başkanı ve meclis üyeleri aileye baş sağlığı diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?