Mehmet Ali Yılmaz Gazipaşa\'da yeniden başkan seçildi

Politika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz yeniden başkan seçildi. İkinci dönem belediye başkanlığını kazanan Yılmaz, kendisine en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz seçimi tekrar kazandı. Açıklanan oylara göre Mehmet Ali Yılmaz 17 bin 710 oy ile belediye başkanlığını tekrar kazanırken, Cumhur İttifakı Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy 13 bin 5 oy ile ikinci, İYİ Parti Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Yüksel ise 3 bin 42 oy ile üçüncü oldu.

Seçimde 15 bin bandının üzerine geçerek tekrar başkan seçilen Yılmaz, Cumhur Meydanı'nda seçim zaferini vatandaşlarla kutladı. Burada Gazipaşalılarla bir araya gelen Yılmaz, geçenin geç saatlerine kadar vatandaşlarla zaferi kutladı. Meydanda bulunan vatandaşlara hitap eden Yılmaz, Gazipaşa halkına teşekkür etti. - ANTALYA