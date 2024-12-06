Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu - Son Dakika
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Politika

Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu

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Haberler.com'a konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Baba Fahrettin Aslan'ın kendisine tek vasiyetinin "Her şeyi yap ama kumar oynama" olduğunu aktaran Aslan, "Babam kumar oynamasaydı Türkiye'nin en büyük beş holdingini nakit parayla satın alırdı." dedi.

06.12.2024 17:10
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" programının moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Aslan, siyaset ve özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

"FAYDALI BİR SİYASET YAPMAK İÇİN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ETTİM"

Türkiye'nin en büyük sorununun uyuşturucu olduğunu ifade eden Aslan, Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede üniversitelerde en çok panel yapan kişi olduğunu söyledi. MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevindeyken uyuşturucuya karşı yürütülen kampanyanın yüzü ve sözcüsü olarak aktif görev alan Aslan, "Milliyetçi Hareket Partisi ile siyasete başlarken diğerlerinden farklı bir şeyler yapmak istedim. Yaşımda çok genç olduğu için. Gençlik sorunun o zaman neydi? Uyuşturucuydu. Bunun üzerine kanalize olayım. Bununla ilgili çalışmalar yapayım, bununla ilgili bir program neticesinde faydalı bir siyaset güdeyim diye Gel Kardeş'in projesini çıkarttık ve uyuşturucuya farkındalık projesi gelişti." diye konuştu.

"KUMAR BABAMIN BANA TEK VASİYETİYDİ"

İkinci en büyük sorunun ise kumar olduğunu belirten Aslan, babası Fahrettin Aslan'a ilişkin samimi açıklamalar yaptı. Babasının kumar oynadığını belirten Aslan, "Dünyanın en büyük oyuncularından biridir ve tek vasiyetiydi bana. Hayatta her şeyi de yap, kumar oynama. Ve bunu ne olduğunu bana çok iyi anlattı. 'Ben sana hayatta her şeyi yaptım, yarattım. İster çalış, ister çalışma ama bir gün kumar oynarsan benim mezarda kemiklerim sızlar. Ters dönerim' dedi." ifadelerini kullandı.

"BABAM EN BÜYÜK BEŞ HOLDİNGİ NAKİT SATIN ALIRDI"

Babasının kumarda çok para kaybettiğini ifade eden Aslan, "Kumar oynamasaydı Türkiye'nin en büyük beş holdingi nakit parayla satın alırdı." dedi.

Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti "Kumar oynama" oldu

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Son Dakika Politika Mehmet Aslan: Babamın tek vasiyeti 'Kumar oynama' oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Babası Kazandı kendi Yiyor Gazinocular kralı 13 3 Yanıtla
  • Kadri Akgündüz:
    Hakli kumar ınsanı bitirir 13 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue:
    sanki pazarda limon satti kazandi zaten kumardan gazinodan gelen para 7 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Her b. Ku ye 4 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    elde bir şey kalmayınca milletvekili olmaya karar vermiş uyanık senin asıl mesleğin ne merak ediyorum 2 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Adama sorarlar baban ne iş yapıyor du ,nasıl sermaye yaptı ? hangi fab açtı kime iş verdi diye. hımmm . Gazino ve .......... sermayeler . 2 2 Yanıtla
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