Mehmet Aydemir: "Kaybettiğimiz belediyeleri geri alacağız"

Politika

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Açıklamalarında Balıkesir'e son gelişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözden bahseden Başkan Mehmet Aydemir, "Kaybettiğimiz belediyelerin hepsini geri alacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Balıkesir Öğretmen Evi'nde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, gazetecilerin geçmiş 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı. Balıkesir'de son dönemde yaşanan gelişmeler ve CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapan Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında da eleştirilerde bulundu.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir konuşmalarına şu ifadelerle başladı; Biz sayın Cumhurbaşkanımıza kaybettiğimiz ilçeleri geri almakla ilgili söz verdik. Bu sözü de gerçekleştirmek gerçekten zor olamayacak. Çünkü bir seneden beri görüyoruz ki belediyede çivi çakılmıyor. Bizim yaptığımız binaların, tesislerin reklamlarını, açılışlarını yapmaktan başka bir şey yaptıkları bir şey yok" dedi.

Açıklamalarına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı eleştirerek devam eden İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Balya İtfaiyesi, Çamlık Onhan Gurme Resteruant, Havran Terminal hepsini biz yaptık. Kendileri sadece logolarını yapıştırıp açılış yaptılar. Burada Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevi var biz burada binlerce kişiye ücretsiz sıcak yemek veriyorduk. Şimdi burada yapılan yemekler kent lokantasında satışa sunuluyor yani ticarete döküldü bu iş. Biz bunların gerçekten binlerce hemşerimize ücretsiz sıcak yemek, yeri geliyor evlerine gönderiyorduk. Yeri geliyor oradan temin etmelerini sağlıyorduk ama burada maalesef algı belediyeciliği diyoruz ya bunun dibine kadar gösteriyorlar. Algı belediyeciliğinden başka bir şey yaptıkları yok. Kent lokantasında 400 kişiye ücretli yemek verip, sanki Balıkesir'i doyurmuş algısı yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Konuşmasına belediyenin Yakın kart projesini eleştirerek devam eden Aydemir, "Yakın kart diye bir şey çıkarttılar, yakın kart olmuş yandaş kart. Bin kişiye dağıtıldı bu kart, bin kişiye biner TL para yüklendi. Zamanında askere bunu vereceğiz, emekliye bunu vereceğiz, öğrenciye bunu vereceğiz, evlenene bunu vereceğiz, diye çok vaatler vardı ama bunu sadece bin kişi ve yandaşlara sadece yandaşlara. yakın kart her yerde yakın kart reklamı var ama içeriye baktınız mı inanın bin tane bin kişi sadece bin TL onun haricinde bir şey yok" diye açıklamalarda bulundu. - BALIKESİR