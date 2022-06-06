Mehmet Ellibeş : "Şehir hastanesi bu sene bitiyor"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok soruya açıklık getiren Ellibeş, "Muhalefet, bizi milletin içine girmemekle suçladı. Biz her gün milletimizin yanındaydık" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ellibeş, belli aralıklarla basın buluşmaları yapmak istediklerini fakat pandeminin buna engel olduğunu belirtti. Kendisine yöneltilen pek çok soruya açıklık getiren Ellibeş, önemli açıklamalarda bulundu.

"Millete rağmen değil milletimizle yapmanın gayreti içerisinde olduk"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ellibeş, "Aslında benim de il başkanlığı görevime girişimin üçüncü yılı. Bu üç yıllık dönem içerisinde belediye başkanlığı sürecimizdeki alışkanlıklarımız, özellikle milletimiz ve vatandaşımızın her daim yanında olma özelliği zaten değişmez bir kuraldı. Mutlaka kademelerimizle beraber ilçelerimizdeki ilçe teşkilatlarımızla birlikte milletimizin yanında olduk. AK Parti'yi kuran milletimizin ta kendisi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık süreç içerisinde 15 seçim yaşadık. 15 seçim sonucunda da sandıkta milletin kurduğu partiye ve milletin adamı sayın Cumhurbaşkanımıza tam destek çıktı. Bu gerçeği hiç unutmuyoruz. Millete rağmen değil milletimizle yapmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Muhalefet bizi milletin içine girmemekle suçladı"

Muhalefetin, kendilerini milletin içine girmemekle suçladığını söyleyen Ellibeş, "Pandemi döneminde bile teşkilat çalışmalarımızı pandemi koşullarına uygun olarak devam ettirdik ama milletimizin yanına hep uğradık. Esnafımız çok sıkıntı yaşadı; onların yanında olduk. Bazen çok anlam veremediğim, o söylemleri de bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok fazla sataşmayı, polemiği sevmeyen biriyim. Muhalefet, bizi milletin içine girmemekle suçladı. Biz her gün milletimizin yanındaydık. Hele milletvekillerimizin her biri Kocaeli'ye gelerek milletimizle buluştu. Biz, il yönetimi olarak milletvekillerimize hafta sonları il olarak programlarla görevlendiriyoruz. Buna rağmen muhalefet temsilcileri sahaya inmemek, milletimizden kaçmak ile suçluyor. Aslında onları çok göremedik. Biz çok şükür sürekli olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gezi olaylarını unutmamak lazım"

Gerilim ve kaostan yana olmadıklarını vurgulayan Ellibeş, "Muhalefete inanıyoruz. Muhalefetin de önemini kabul ediyoruz. Güçlü bir muhalefet iktidarın daha güçlü bir şekilde hizmetlerini yapmasına altyapı oluşturur ama bunu Türkiye'de yapamıyoruz. Ama bu olmuyor. Yalanlar, iftiralar, karalamalar. Biz gerilim ve kaostan yana değiliz. Milletimizin, bu anlayışa vereceği cevap 2023 Haziran'da göreceğiz. Biz, milletimizin partisi olarak, inandığımız yolda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır yürüyoruz. İnşallah ikinci 20 yılda yürüyoruz. Gezi olaylarını unutmamak lazım. Emin adımlarla güçlü bir şekilde ileriye baktığı bir süreçte oldu. Danışmalarda bize sahadaki sıkıntıları, var olan problemleri anlatıyorlar. Her ilçe ve mahallenin sorunları farklı. Kocaeli teşkilatları olarak iyi durumdayız. Teşkilat çalışmalarımızın en önemli etkinliklerinden biri danışma meclisidir. Biz, danışmalarda yol haritalarımızı belirliyoruz" diye konuştu.

"Şehir Hastanesi bu sene bitiyor"

Kentte şehir hastanesi problemi olduğuna değinen Mehmet Ellibeş, "Bu hafta kuvvetle muhtemel sağlık bakanımız Kocaeli'yi ziyaret edebilir. Şehir Hastanesi bu sene bitiyor. Tramvayın yeniden ihalesi yapılmak üzere. Zaman alacak maalesef. Şehir hastanesi devasa büyüklükte. Bazı hastanelerin şehir hastanesi olmasıyla birtakım fonksiyon değişiklileri olabiliyor. Kapanma değil ama fonksiyon değişiklikleri yapılabilir. Net bir tespit yok" dedi.

"Fotoğrafçılığımı yapan insan FETÖ'cü çıktı"

AK Parti'de görev alan FETÖ/PDY itirafçıları hakkında da konuşan Ellibeş, "Benim fotoğrafçılığımı yapan insan FETÖ'cü çıktı. Bizim bu konudaki duruşumuz belli, en ufak sapmamız yok. Kamu kuruluş ve yetkililerine zaten güveniyoruz. Biz de onlara destek vermek durumundayız. Ne bilgimiz varsa bunları onlara teslim ediyoruz. Sadece AK Parti'ye, CHP ve farklı partilere de sızdılar diye biliyorduk. Soruşturma olduğu için bilinçli olarak konuşmadık. Biz, mücadele noktasında tüm bildiklerimizi yetkili kuruluşlarla paylaştık. Neden sustuğumuzun da haklılığı ortaya çıktı. Bunlar hain kardeşim! 'Bunları memurluğa geri alacağım' anlayışına karşıyız. Haksız bir biçimde karşı karşıya kalanlar göreve iade edildi" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ