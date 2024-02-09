Mehmet Kamaç: Okullarda Kürtçe seçmeli ders verecek öğretmen sayısı yetersiz

Politika

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, okullarda Kürtçe seçmeli ders verecek öğretmen sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Kamaç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan milyonlarca Kürt vatandaşı bulunduğunu, "Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasının yanlış olduğunu" öne sürdü.

İnsanların ana dilinin tarihi, barışı ve kültürü de barındırdığını dile getiren Kamaç, "Maalesef bu ülkede halen 30 milyon insanın konuştuğu dilin seçmeli ders olarak verilmesi ayıbını ortadan kaldırabilmiş değiliz. Bir insanın dili doğduğu andan itibaren başlamasına rağmen Kürt çocuklarına ana dilde eğitim hakkını vermek yerine ancak ortaokuldan itibaren ancak Kürtçe seçmeli ders olarak veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kamaç, üniversitelerin Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin atamasının da yeteri kadar yapılmadığını savunan, okullarda Kürtçe seçmeli ders verecek öğretmen sayısının artırılması gerektiğini belirtti.