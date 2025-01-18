Mehmet Köse: "Kapımız herkese açık" - Son Dakika
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Politika

Mehmet Köse: "Kapımız herkese açık"

Mehmet Köse: "Kapımız herkese açık"

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Siyasetin ve memlekete hizmetin doğru adresi AK Parti olduğunu düşünen herkese kapımız açıktır.

18.01.2025 10:15  Güncelleme: 10:18
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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Siyasetin ve memlekete hizmetin doğru adresi AK Parti olduğunu düşünen herkese kapımız açıktır. Bu parti milletin partisidir" dedi.

4 Ocak'ta Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde güven tazeleyen Mehmet Köse, yeni dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de AK Parti siyasetinin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini söyleyen Köse, "Görevimizi 4 Ocak'ta yenilemiş olduk. Bu bize biraz daha güç kattı.

Başarılı bir kongre gerçekleştirdik. Biz AK Parti olarak özellikle bir seçim bittikten sonra ertesi gün yeni seçime hazırlanmaya başlarız. Milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Milletimizin problemlerini, hiç kompleks yapmadan her türlü dertlerini, eleştirilerini dinleyeceğiz" diye konuştu.

"Kapımız herkese açık"

AK Parti'ye geçen belediye başkanları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Köse, " Ayvacık, Ladik ve Yakakent Belediye Başkanları bizim partimize katıldı. Bu arkadaşlarımıza Cumhurbaşkanımız rozetlerini taktı. Hem o ilçeler için hem de Samsun için birlikte hareket edeceğiz. AK Parti ana mecradır. Her türlü sular AK Parti'ye akacaktır. Buluşma yeri AK Parti'dir. Bizim herkese kapımız açıktır. Siyasetin ve memlekete hizmetin doğru adresi AK Parti olduğunu düşünen herkese kapımız açıktır. Bu parti milletin partisidir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, AK Parti, samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Köse: 'Kapımız herkese açık' - Son Dakika

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