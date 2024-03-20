Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı - Son Dakika
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Politika

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı

Cumhur İttifakı\'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı 41 projeyi 6 ana başlık altında tanıttı. Projeler arasında su, altyapı, ulaşım, kültür-sanat, turizm ve çevre düzenlemesi gibi konular yer alıyor.

20.03.2024 11:43  Güncelleme: 12:34
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Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, düzenlediği tanıtım toplantısında, Bodrum için hazırladığı projeleri anlattı.

Tosun, ilçe için hazırladığı projelerini, 6 başlık altında ve "Bodrum'a Sözüm Var" sloganı ile tanıttı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Cumhur İttifakı partilerinin yöneticileri, ilçe teşkilatları, Bodrum Belediye Meclis üyesi adayları, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Tosun, Bodrum için hazırladığı 41 projeyi 6 ana başlık altında tek tek anlattı.

İşe belediyeden başlayacaklarını söyleyen Tosun, Bodrum'un ortak akılla yönetilen katılımcı ve demokratik bir kent olacağını, uzun zamandır halkla irtibatı kopan ve hizmet üretemeyen belediyeyi yeniden vatandaşla buluşturacaklarını kaydetti.

Bodrum'un en öncelikli çözüm bekleyen sorunlarının su, altyapı ve ulaşım olduğuna dikkati çeken Mehmet Tosun, Su Yönetim Planı'nı hazırlayarak Bodrum Yarımadası'nın su sıkıntısına kesin çözüm getireceklerini anlattı. Tosun, bir diğer eylem planını da katı atıkların bertarafı için hazırladıklarını belirtti.

Yarımadanın kronik sorunlarından biri olan dere ıslahlarını ivedilikle tamamlayacaklarını ve her yıl 1 Nisan'da kenti altyapı eksiklikleri olmadan, sorunsuz bir şekilde turizmcilere teslim edeceklerini söyleyen Mehmet Tosun, " Gündoğan, Ortakent, İslamhaneleri, Göltürkbükü'nde ve bazı kırsal mahallelerde çok ciddi altyapı sorunları var. Bunların projelerini gerçekleştirip yatırıma dönüşmesini sağlayacağız. Bodrum'da bozuk ve bakımsız yol kalmayacak. Afetler artık Bodrum'un kaderi olmayacak." dedi.

Kendisinin Ulaşım ve Trafik Planlama uzmanı olduğunu hatırlatan Tosun, Bodrum'da kış aylarında bile yaşanan ulaşım ve trafik sorununu üç yıl içerisinde çözeceğini söyledi.

Bodrum'a 8 kilometresi yeraltından devam eden, yaklaşık 19 kilometrelik yeni çevre yolunu kazandıracaklarını belirten Tosun, ayrıca yeni imar yollarının açılacağını, Torba- Turgutreis yolunun düzenleneceğini ve Torba-Yalıkavak arasındaki yolun da bölünmüş yol olacağını kaydetti.

Tosun, ayrıca Halikarnas Mozolesi, Pedasa Antik Kenti, Hipodrom, Mars Mabedi gibi arkeolojik değerleri gün yüzüne çıkaracaklarını, Aya Nikola gibi kilise, şapel ve eski binaları ayağa kaldırarak Bodrum'u Bodrum yapan tüm zenginlikleri turizme kazandıracaklarını söyledi.

Bodrum'da tüm sanat etkinliklerinin yapılabileceği bin 500 kişilik bir kültür sanat merkezi planladıklarını belirten Tosun, bir yıla yayılan kültür-sanat ve etkinlik takviminden de söz etti.

Belediye bünyesinde bir "afet birimi" kuracaklarını da söyleyen Tosun, birinci derece deprem bölgesi olan Bodrum için afet acil eylem planı oluşturacaklarını kaydetti.

Mehmet Tosun'un projeleri arasında Güvercinlik'ten Turgutreis'e kadar olan yolun aydınlatılması, 400 yat kapasiteli yeni ticari limanı yapımı, Bodrum'un 50 yıllık geleceğini envanter çalışması, 3 bin konutluk uydu kent projesi, Kızılağaç Mahallesi'nde 12 bin kişilik yeni şehir stadı, her mahalleye açık ve kapalı spor kompleksleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzu ve sosyal alanlar, Antik Tiyatro önündeki karayolunun yer altına alınarak yayalaştırılması ve tiyatro ile Bodrum kent merkezinin buluşturulması, Bodrum mutfağının dünyaya tanıtımını hedefleyen Gastronomi Merkezi, Haremtan Burnu Yel Değirmenleri Regrasyon Projesi ve seyir terası gibi projeler de yer aldı.

Kaynak: AA

Mehmet Tosun, Bodrum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum için hazırladığı projeleri tanıttı - Son Dakika

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