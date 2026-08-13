Fidan: Mekke ittifakı tarihi bir an
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında tarihi anlaşma imzalandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin, "Mekke ittifakı tabiatı itibarıyla bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur" dedi.
Kaynak: İHA
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