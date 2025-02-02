Meksika Başkanından Trump'a Yanıt: Ek Gümrük Vergilerine B Planı ile Cevap Vereceğiz - Son Dakika
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Politika

Meksika Başkanından Trump'a Yanıt: Ek Gümrük Vergilerine B Planı ile Cevap Vereceğiz

Meksika Başkanından Trump\'a Yanıt: Ek Gümrük Vergilerine B Planı ile Cevap Vereceğiz

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan ithal edilen mallara %25 ek gümrük vergisi getirme kararına karşı B planını uygulamaya geçireceğini duyurdu.

02.02.2025 08:58  Güncelleme: 08:59
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MEKSİKA Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararı ile ilgili, "B planının uygulanması için talimat veriyorum" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararına ilişkin açıklamada bulundu. Trump'a yanıt veren Sheinbaum, "Zorlama ile değil, akıl ve hukuk ile hareket edilir. Ekonomi Bakanı'na Meksika'nın çıkarlarını korumak amacıyla, tarife ve diğer ekonomik önlemleri içeren B planının uygulanması için talimat veriyorum. Beyaz Saray'ın, Meksika hükümetini suç örgütleriyle ittifak halinde göstermek isteyen iftirasını ve topraklarımıza müdahale niyetini kesin bir dille reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın organize suç gruplarına yönelik açıklamalarında Meksika'yı hedef almasına yönelik değerlendirme yapan Sheinbaum, "Eğer ittifaktan söz edilecekse, bu ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın ocak ayında bizzat ortaya koyduğu gibi, suç gruplarına yüksek güçlü silahlar satan ABD'deki silah depolarıdır. Hükümetimiz 4 ay içinde 20 milyon doz fentanil de dahil olmak üzere 40 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca bu gruplarla bağlantılı on binden fazla kişiyi gözaltına aldı" dedi.

Sheinbaum, Meksika'nın kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini belirterek, "Meksika çatışma istemiyor, komşu ülkeler arasında iş birliğini esas alıyoruz. Meksika, yalnızca fentanilin ABD'ye ulaşmasını değil, hiçbir yere gitmesini istemiyor. Dolayısıyla, ABD uyuşturucu ticareti yapan ve şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etmek istiyorsa, bunu ortak sorumluluk, karşılıklı güven, iş birliği ve en önemlisi egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı bir şekilde yürütmeliyiz. İş birliğine evet, itaate hayır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'a birlikte çalışma çağrısı yapan Sheinbaum, bu amaçla, Trump'a en iyi güvenlik ve halk sağlığı uzmanlarıyla ortak bir çalışma masası kurmayı önerdi. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, "Sorunlar, gümrük vergileri uygulayarak değil; geçen haftalarda Dışişleri Bakanlığımızla göç olgusunu ele almak için yaptığımız gibi, diyalog ve iş birliğiyle çözülür. Bizim durumumuzda ise bunu insan haklarına saygı çerçevesinde ele almalıyız. Ayrıca, Başkan Trump'ın sosyal medyada paylaştığı göçün azaldığına dair grafik, kendisiyle sürekli iletişim halinde olan ekibim tarafından hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Meksika Başkanından Trump'a Yanıt: Ek Gümrük Vergilerine B Planı ile Cevap Vereceğiz - Son Dakika

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