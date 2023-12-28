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Meksika ve ABD, Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda anlaştı - Son Dakika
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Meksika ve ABD, Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda anlaştı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Obrador, Meksika ve ABD'nin sınır geçişlerinin açık tutulması konusunda anlaştıklarını ve demiryolu geçişleri ile sınır köprülerinin açılmaya başlandığını belirtti. ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Obrador, Biden'ın düzensiz göçün yoksulluk kaynaklı olduğunu anladığını söyledi.

Meksika ve ABD, Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda anlaştı
28.12.2023 - 18:57,
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin düzensiz göç nedeniyle kapattığı Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Meksika ve ABD'nin sınır geçişlerinin açık tutulması konusunda anlaştıklarını söyleyen Obrador, "Anlaşmaya varıldı, demiryolu geçişleri ve sınır köprüleri durumu normalleştirmek için açılmaya başlandı. Sınır köprülerinde her geçen gün daha fazla hareketlilik var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu aktaran Obrador, "Kendisi bize, Meksika'ya karşı çok saygılı" ifadelerini kullanarak, Biden'ın düzensiz göçün yoksulluk kaynaklı olduğunu anladığını belirtti.

Biden hükümeti, gelecek yılki ABD'deki başkanlık seçimlerinde önemli bir konu olan düzensiz göçle mücadele için bu ayın başlarında iki önemli demiryolu köprüsü de dahil olmak üzere birkaç geçiş noktasını geçici olarak kapatmıştı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA
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