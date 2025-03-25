Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi - Son Dakika
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Politika

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef aldı. "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok" ifadelerini kullanan Gökçek tepkiler sonrası paylaşımını apar topar sildi.

25.03.2025 07:23  Güncelleme: 07:40
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu hakkındaki mesajları büyük tepki çekti.

BİR KULLANICININ PAYLAŞIMINI FIRSAT BİLDİ

Bir sosyal medya kullanıcısının "Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?" paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, bu paylaşımı alıntılayarak Dilek İmamoğlu hakkında tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

APAR TOPAR SİLDİ

Gökçek paylaşımında "Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır" ifadelerini kullanırken gelen tepkiler üzerine mesajını apar topar sildi.

Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

GÖKÇEK'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Melih Gökçek, daha sonra Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane'de halka kalp işareti yaptığı fotoğrafın paylaşıldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.

Melih Gökçek\'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi

Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Melih Gökçek, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Şener Turan:
    Adamın surati Adıyaman carigi gibi ne utanma var ne arlanma var hala konuşuyor 645 83 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Bu adamı bu ülkede belediye başkanı seçtiler bize herşey müstahak.. 570 74 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    onca hırsızlıktan sonra hala konusabiliyor 546 66 Yanıtla
  • Şenay Doğan:
    Oha ohaaaa terbiyesiz ne olursa olsun karşında ki bir kadın, karşında ki bir anne, nasıl bu kadar arsız ve terbiyesiz olabiliyorsunuz 504 62 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    iyi laf etmiş nedir bu mutluluğum kaynağı 110 440 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne zaman yargilanacak 407 53 Yanıtla
  • 586534:
    Ankarayı gece kondu şehrinden kurtarıp modern şehir yapan adam. 83 363 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    Çok çirkin bir dil, bu sıfat bu ülkede ABB başkanlığı, oğluda milletvekilliği yapıyor. 313 45 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    hadi paralı ak troller hazır kendi ayağıyla gelmiş ip.ne melih gökçek azınızı açıp tek kelime edemiyorsunzu nezaman yargılanacak bu şreef yoksunu 257 50 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ......gu 184 25 Yanıtla
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SON DAKİKA: Melih Gökçek'ten tartışma yaratan Dilek İmamoğlu paylaşımı! Apar topar sildi - Son Dakika
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