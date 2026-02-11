Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur - Son Dakika
11.02.2026 22:33
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP'li vekil Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavgayı sosyal medya üzerinden yorumladı. Gökçek, oğlunun yapay zeka ile oluşturulan bir boksör görseliyle paylaşımda bulundu ve "Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, TBMM Genel Kurulu'nda oğlu AK Parti Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında yaşanan yumruklu kavganın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

YAPAY ZEKA GÖRSELİYLE PAYLAŞTI

Melih Gökçek, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, oğlu Osman Gökçek'in yapay zeka teknolojisiyle bir boksör olarak resmedildiği bir görseli kullandı. Gökçek, bu görselin yanına CHP'li Mahmut Tanal'ın arbede sırasında aldığı darbe sonrası çekilen fotoğrafını ekledi.

"NAKAVT" İFADESİNİ KULLANDI

Paylaşımında yaşanan olayı "Nakavt" olarak nitelendiren Melih Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Nakavt… Milletin oyuyla seçilenlerin iradesine karşı çıkar, bakana saldırmaya kalkarsan milletin evlatları bakanına sahip çıkar, sonuç bu olur…"

Gökçek'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin yemin töreni öncesinde CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesiyle gerginlik çıkmış, bu sırada yaşanan arbedede Osman Gökçek ile Mahmut Tanal karşı karşıya gelmişti. Olay sonrasında Tanal'ın burnunun kanadığı görüntülere yansımıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Elisa21 Elisa21:
    HELAL OLSUN OSMAN GAZİ YE 56 85 Yanıtla
    Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    makarna olmuş 35 TL sen onu düşün 27 16
    eser demir eser demir:
    Hahahahaha vallahi komiksiniz 5 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    MAHMUT TANAL NAKAVT OLMUŞ:) 52 61 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Selami senin AKP ve MHP kayı çocukları araştırma önergesi oy birliği ile reddetti ne düşünüyorsunuz 14 6
    Szka788304 Szka788304:
    dodunden element uydurma eser yasama yürütme yargı meclis araştırmayı kim yapacak milletvekilleri dedektif mi :) komik beyinler 0 0
  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    rant o kadar büyükki kaybetmeye tahammülü yok iktidarın 17 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sonra da sokakda neden millet birbirini kesiyor. meclisin acilen kapatılması lazım 14 5 Yanıtla
  • Fevzettin Tankuç Fevzettin Tankuç:
    kürsü işgali doğru değil ama tanal yaşlı bir adam keşke bu tür şeyler yaşanmasa 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
