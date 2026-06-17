G7'de Meloni'den sansit: Sigarayi biraktim - Son Dakika
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G7'de Meloni'den sansit: Sigarayi biraktim

17.06.2026 12:21
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Italya Basbakani Giorgia Meloni, G7 zirvesindeki samimi bir sohbette sigarayi bir ay once biraktigini acikladi. Almanya Basbakani Merz'in sorusu uzerine gelen bu itiraf, diger liderlerin de sigara aliskanliklarini konusmasina yol acti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G7 zirvesinde toplantı arasında liderlerle yaptığı sohbet sırasında sigarayı bir ay önce bıraktığını açıkladı.

Fransa'nın Evian kentinde gerçekleştirilen G7 zirvesi, dünyanın geleceği için belirleyici nitelikte çok sayıda ciddi görüşmenin yanı sıra toplantı aralarında liderler arasında geçen samimi ve rahat sohbetlere de sahne oldu. Dün toplantı arasında gerçekleştirilen ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın yer aldığı bir sohbette konu İtalya Başbakanı Meloni'nin nikotin bağımlılığına geldi. İtalyan lider, sohbet sırasında "Bu sabah üç kahve içmek zorunda kaldım" dedi.

Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merz, Meloni'ye kahvenin yanında sigara içip içmediğini sordu. Meloni ise, "Hayır, bıraktım. Bir ay önce" yanıtını verdi.

Bunun ardından Ursula von der Leyen, Antonio Costa'ya kendisinin de sigara içip içmediğini sordu. AB Konseyi Başkanı Costa ise sigarayı 2005 senesinde bıraktığını söyledi.

Trump, Macron'un saatini istedi

Liderler arasındaki ilginç anlardan biri de dünkü öğle yemeğinin ardından yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saatini masada unutunca bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney tarafından fark edildi.

Carney, "Saatini burada bırakmış, saati bizde" dedi. Trump'ın ise esprili bir şekilde, "Gitmişse bana verin" ifadelerini kullanması salonda kahkahalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara uyarısı dünya basınına yansımıştı

Liderler arasında sigara alışkanlığı konusundaki sohbet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl ekim ayında Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi sırasında İtalyan lidere yaptığı sigara uyarısını akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki zirvede Meloni ile "Sizi iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım" ifadeleriyle şakalaşmıştı. Sigara konusundaki hassasiyeti bilinen Erdoğan'ın samimi uyarısı, uluslararası basında geniş bir şekilde yer almıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

Giorgia Meloni, Politika, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Politika G7'de Meloni'den sansit: Sigarayi biraktim - Son Dakika

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