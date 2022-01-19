Memleket Partili Çelebi'den Sezen Aksu'ya tepki - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sezen Aksu'ya, bir şarkısında kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterdi.

Çelebi, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksu'nun, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya yönelik şarkı sözlerine işaret etti.

Sezen Aksu'nun, Ergenekon soruşturması sürecinde Taraf Gazetesi'ndeki açıklamalarını gösteren Çelebi, "Sezen Aksu'nun bugünkü yanlış söylemleri, Taraf Gazetesi'ni çok okuduğu için yan etkileri olmuş olabilir. Sanatçılar kıymetlidir ama sanatçılar da halkın dini ve milli değerlerine, kutsallarına dikkat etmelidir." diye konuştu.

Özel ise öğretmenlerin hak ettiği yere gelmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ihtiyaç duyulduğunu ancak iktidarın Meclis'e sunduğu kanun teklifinin aceleyle hazırladığını, bu nedenle eksik ve samimiyetten uzak olduğunu savundu.