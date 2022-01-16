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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu

16.01.2022 17:54

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin kendi partisinde yetişenlere sahip çıkmadığını savunarak, "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin kendi partisinde yetişenlere sahip çıkmadığını savunarak, "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Parti'den kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin Palandöken ile Yakutiye ilçe binalarının açılışına katılmak için Erzurum'a gelen İnce, İbrahim Erkal Kültür ve Kongre Merkezi'nde partililere hitaben bir konuşma yaptı.

İnce, 2022'de yapılacak sınavların ücretsiz olmasını, Siyasi Partiler Kanunu'nda da değişiklikler yapılmasını tavsiye etti.

Partilerde üyelerin sözünün geçmesi gerektiğini savunan İnce, "Bizde zaten öyle, bunu niye konuşmuyorsunuz demokratlar, demokrat amcalar, demokrat teyzeler, çakma demokratlar. Hadi bütün siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylarını üyeleriyle seçsin. Kanunu değiştirelim. Fakat değiştiremezler onun için çakma demokrattır bunlar. Kendi partisinde demokrasiyi yaşatmayanlar, Türkiye'ye demokrasiyi getiremezler." diye konuştu.

İnce, salonda bulunan gençleri kendisine yaptıkları tezahüratlardan dolayı, "Fazla tezahürat yapmayın, Erzurumspor maçında değiliz." diye uyardı.

Erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen İnce, şöyle konuştu.

"Muhalefet ne istiyor? Erken seçim istiyor. Erken seçimi istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. Böyle bir kafa olur mu? İktidara, 'gel erken seçim yapalım' diyeceksin ama kendi kurultayını bir yıl erteleyeceksin. Sen erken seçim isterken Erdoğan sana derse 'kurultayı niye erteledin' sen de ona 'kriz var, seçim var erteledim' desen o sana ne der. Erdoğan da sana, '2023'teki seçimi, 2024'te yapacağım. Kriz var' diye konuşsa sen ne diyeceksin? Demokrat değilsin, tutarlı değilsin. Derdin ne derdin koltuk. Kurultayı erteliyorsun, milletvekillerine 'kıpırdamayın' diyorsun. Derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, koltuk."

"Ben adayım ama sizde o cesaret yok"

İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin genel seçimlerde aldığı oydan 4 milyon fazla oy aldığını dile getirdi.

"Kendisine kenara çekil" diyen eski partisi CHP'li yöneticilere gereken cevabı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vereceğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 400 bin oy alan Karamollaoğlu ile haftalık görüşmeler yapacaksın, 'Muharrem İnce kenara çekil' diyeceksin. Ben niye kenara çekiliyorum. Siz kenara çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 yıl. Çıkacağız meydanlara bakalım kim kenara çekilecek." diye konuştu.

İnce, Erzurum'da gördüğü manzara karşısında büyülendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Erzurum'da manzarayı gördüm. Onları geçmezsek bu siyaseti ben bilmiyorum. ya arkadaş saygı gösterin, gençlik kollarından bu yana ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkanvekilliği milletvekilliği yapmış bir adama saygısızlık etmeyin. Seçim geçesinden itibaren 'Bunaltalım bu gitsin.' dediniz. Ben Hazine yardımı, belediye avantası, müteahhit işlerini bilmem. Onu bilenler bilir, ben gönüllülerle parti kurmasını bilirim. Parti kurayım dedim, 'Parti kurarsan iftira atarız, sarayın adamı deriz.' dediler. Bir şey diyeyim, asıl sarayın adamı bunlar. Saray bunlardan çok memnun."

İnce, CHP'nin kendi partisinden çıkan ve bu partiye gönül verenleri korumadığını savundu.

AK Parti'den ayrılanların CHP'de yol gösterici veya kurtarıcı rolüne büründüğünü ileri süren İnce şöyle devam etti:

"Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'nin 13 sene ekonomisini yönetmiş kişileri kurtarıcı diye yutturmaya çalışıyorlar. AK Partiden kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar. Yıllarca AK Parti'de en üst görevler yapmış, kişisel ikballeri için yollarını ayıranlarla ana muhalefet kuzu sarması olmuşlar ama köşeyi dönünce kazık atmak derdindeler herkes birbirine, virajı bekliyorlar. Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar. Ben adayım ama sizde o cesaret yok."

Toplantının ardından İnce, partisinin Yakutiye ve Palandöken ilçe başkanlıkları binalarının açılışını yaptı.

İnce, beraberindekilerle daha sonra tarihi Erzurum Kongre Binasını gezerek, 23 Temmuz 7 Ağustos 1919'da düzenlenen Erzurum Kongresi hakkında bilgi aldı, parti otobüsüyle şehir turu atarak Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, AK Parti, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partililerle buluştu - Son Dakika


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