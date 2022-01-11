Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, torununu eşekle gezdirdi - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, torunu Meriç Asya İnce'yi eşekle gezdirdi.

Hafta sonu memleketi Yalova'daki köyü Elmalık'a gelen Muharrem İnce, torunu Meriç Asya ile zaman geçirdi. İnce, Barış Manço'nun "Arkadaşım eşek" şarkısını seven torununa sürpriz yaptı. Torununu eşeğe bindiren İnce, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İnce, paylaşımında, "Torunum Meriç Asya, rahmetli Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını çok seviyor. Hal böyle olunca köyde eşek aradık ama bulmak epey zor oldu. Ben çocukluğuma döndüm; Meriç çocukluğunu yaşadı. Hafta sonları köy hayatımız böyle geçiyor" İfadelerine yer verdi. - YALOVA