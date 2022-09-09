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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ertuğrul Gazi, Söğüt, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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