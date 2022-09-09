Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

09.09.2022 15:23
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İnce, ilçedeki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Ertuğrul Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan, vatandaşlarla sohbet eden İnce, aynı bölgedeki ilçe teşkilat binasının açılışını yaptı.

Muharrem İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" kapsamında tören alanında kurulan Yörük çadırlarını gezdi, Türk Büyükleri Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

İnce'ye ziyaretlerinde Memleket Partisi İl Başkanı Hüseyin Korkman ve partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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'741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' başladı '741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' başladı Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: Ertuğrul Gazi Beylikten cihan devletine kutlu yürüyüşün mimarı: Ertuğrul Gazi
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ertuğrul Gazi, Söğüt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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