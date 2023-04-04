Muharrem İnce'de seçime ilişkin çarpıcı yorum: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım - Son Dakika
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Muharrem İnce'de seçime ilişkin çarpıcı yorum: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım

04.04.2023 09:55

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında, "Şu anda var ya, seçimi 1. turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben birinci turda alırım" şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden İnce, "Ama 18'de kaldığı sürece alamam. Yaş grubu aşağı doğru düştükçe, destek oranım artıyor" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. İnce, gündeme dair açıklamalar yaparken seçimi 1. turda kazanmasının yolunu anlattı.

"SEÇMEN YAŞINI 15'E DÜŞÜRÜRSEK 1. TURDA ALIRIM"

İnce, şöyle konuştu: "Şu anda var ya, seçimi 1. turda almanın bir tane yolu var. Tek bir yolu var. Söyleyeyim mi size? Seçmen yaşını 15'e düşürürsek ben 1. turda alırım.

"YAŞ GRUBU DÜŞTÜKÇE, DESTEK ORANIM ARTIYOR"

Ama 18'de kaldığı sürece alamam. Yaş grubu aşağı doğru düştükçe, destek oranım artıyor. 30'dan aşağı düştükçe... Çünkü onlar da beni anlıyor. 16, 17 yaşındaki seçmen adayları da beni anlıyor. Çünkü o çocuklar dış dünyaya açıklar."

Sosyal medyadan bazı tepkiler:

Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım
Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım
Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım
Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım
YORUMLAR (1)
  • Mustafa Aksoy: Boş aday ,tribünlere oynuyor ,ya tutarsa .bu ülke de her çeşitdi var Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım Muharrem İnce: İkinci turda Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağım

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'de seçime ilişkin çarpıcı yorum: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce'de seçime ilişkin çarpıcı yorum: Seçmen yaşını 15'e düşürürsek seçimi birinci turda kazanırım - Son Dakika
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