Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye başkan adayının aracına pompalı tüfekle ateş açılması sonrası konuşan ve destek açıklaması yapan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; Türkiye'de toplumun fiili ve psikolojik şiddet karşısında olması gerektiğini söyledi.
Parti binasında basın açıklamasında bulunan Baltalık; "Araca isabet eden iki pompalı tüfek mermisi delik açtı. Bir insan canından olabilirdi. Hiç kimse fikrinden ötürü yargılanamaz. Kanunsuz işler yapılıyorsa bunun da yegane yolu mahkemelerdir" dedi. Memleket Partisi'nin her türlü şartta saha çalışmalarına aralık vermeden devam edeceğini aktaran Baltalık açıklamasında; "Bizler, her türlü baskı ve şiddete rağmen Atatürk'ün çizdiği çizgiyi kırmızı çizgimiz olarak baz alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir fikir ve ideolojinin karşısında değiliz. Topluma doğruları anlatma görevini üstleniyoruz. Bu misyonumuz içerisinde Kırşehir'de de doğruları söyledik diye üzerimize gelenler ve baskı kuranlar olmuştu. Tarsus'ta da olacak belki de memleketin başka coğrafyalarında ama bizler; yılmadan görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Mersin'in Tarsus ilçe belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı minibüse pompalı tüfekle ateş açılmıştı. - KIRŞEHİR
Son Dakika › Politika › Memleket Partisi İl Başkanı: Toplumun şiddete karşı durması gerekiyor - Son Dakika
Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler' sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Dernek başkanı, Özel'in haddini aşan açıklamalarını kınayarak özür dilemesini beklediklerini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, aday belirleme sürecinde yapay zeka yerine insan zekasını kullandıklarını belirtti. Dağ, adaylarının ilçelerde çok önde olduklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, Bursa'ya 3 yeni meydan, 9 bin metrekare yeşil alan, 12 bin 500 metrekarelik yeraltı kapalı otoparkı kazandıracaklarını söyledi. Erdoğan ayrıca, Bursa'ya yapılan diğer yatırımları da anlattı.
Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenledi. İlçede 128 sandıkta 36 bin 689 seçmen oy kullanacak ve seçim günü 90 emniyet, 40 jandarma personeli görev yapacak. Kaymakam Öztürk, Karapınarlıların özgürce oy kullanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde Kutlukent Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, esnaf ziyareti ve Asarağaç Yaşam Merkezi'ni de ziyaret ederek mahalleleri önemsediklerini belirtti. Tekkeköy'de aday gösterilen Mustafa Candal ve Büyükşehir Belediyesi adayı Halit Doğan'a destek çağrısı yaptı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da programa katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günkü seçim öncesi Bursa'da binlerce Bursalı tarafından karşılandı. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Setbaşı ve Yeşil'e kadar yürüyen kalabalık, Erdoğan'ın otobüsüne karanfil attı. Erdoğan da çocuklara oyuncak dağıttı. Gökdere mitinginde 90 bin kişiye hitap eden Erdoğan, öncesinde otobüsle şehir turu attı ve Bursa'da moral buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem gibi afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın önemine değindi. Özhaseki, kentsel dönüşümün gerekliliğini vurgulayarak, şehirlerin geleceğinin ayrılık olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
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