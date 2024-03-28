Memleket Partisi İl Başkanı: Toplumun şiddete karşı durması gerekiyor

Politika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, belediye başkan adayının aracına pompalı tüfekle ateş açılması sonrası konuşan ve destek açıklaması yapan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık; Türkiye'de toplumun fiili ve psikolojik şiddet karşısında olması gerektiğini söyledi.

Parti binasında basın açıklamasında bulunan Baltalık; "Araca isabet eden iki pompalı tüfek mermisi delik açtı. Bir insan canından olabilirdi. Hiç kimse fikrinden ötürü yargılanamaz. Kanunsuz işler yapılıyorsa bunun da yegane yolu mahkemelerdir" dedi. Memleket Partisi'nin her türlü şartta saha çalışmalarına aralık vermeden devam edeceğini aktaran Baltalık açıklamasında; "Bizler, her türlü baskı ve şiddete rağmen Atatürk'ün çizdiği çizgiyi kırmızı çizgimiz olarak baz alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiçbir fikir ve ideolojinin karşısında değiliz. Topluma doğruları anlatma görevini üstleniyoruz. Bu misyonumuz içerisinde Kırşehir'de de doğruları söyledik diye üzerimize gelenler ve baskı kuranlar olmuştu. Tarsus'ta da olacak belki de memleketin başka coğrafyalarında ama bizler; yılmadan görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mersin'in Tarsus ilçe belediye başkan adayı Ozan Bozdoğan'ın seçim çalışmalarında kullandığı minibüse pompalı tüfekle ateş açılmıştı. - KIRŞEHİR